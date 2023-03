Rémálomszerű rajttal vette kezdetét a mérkőzés, hiszen szinte még a sípjába sem fújt a játékvezető, már 2-0-ra vezettek a hazaiak. Három perc alatt először Sajnovics, majd Lőrincz vette be Cseh Balász kapuját. A rossz kezdés után sikerült rendezni a sorokat, sőt, kecskeméti lehetőségek is adódtak a gólszerzésre, de Vukman kitűnően védett hazai oldalon. Az 58. percben újabb probléma adódott, Barkóczi Ádám jutott a kiállítás sorsára, így tíz emberrel kellett folytatnia a kecskemétieknek. A hajrában még adódott sansz a szépítésre, de a 82. percben Vukman egy büntetőt is kivédett, majd ahogy az ilyenkor lenni szokott, a 92. percben Lizák alakította ki a 3-0-os végeredményt.

– Nehéz pozitívumot mondani egy 0-3 után, de voltak jó teljesítmények a csapatban, és a játékkal is elégedett lehetek, leszámítva az első hat percet, amikor kétszer is gólt kaptunk. A buszon maradtunk, nem koncentráltunk eléggé, s tulajdonképpen az egy játékos, akire figyelni kellett volna, egyedül megvert minket. A gólok után változtattunk, rendben volt a játékunk is. Emberhátrányba is kerültünk, ami nem tett jót nekünk, mivel mi tudtuk irányítani a játékot. A mezőny legjobbja az ellenfél kapusa lett, mivel négy komoly ziccert, valamint büntetőt is hárított. Sajnos bele kerültünk egy rossz spirálba, aktuális ellenfelünk a legkisebb hibánkat is kihasználja, mi pedig képtelenek vagyunk a kapuba találni. Össze kell szedni magunkat, hiszen vasárnap is fontos mérkőzés vár ránk Szolnokon – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. trénere.

Majosi SE – Kecskeméti TE II. 3-0 (2-0)

Majos. Vezette: Sipos (Mayer, Skrajcsics)

Majos: Vukman – Széles, Kugli, Keczeli (Bognár 63.), Pál (Lakatos-Lengyel 84.), Nagy N. (Lizák 78.), Sajnovics, Tratnyek, Lőrincz, Budai. Edző: Kardos Ernő

KTE II.: Cseh – Szamosi, Hatvani, Major Sz. (Kovács Á. 63.), Győri B. (Bellák 78.), Bodor (Kuchta 63.), Győri Á., Barkóczi, Szalai Sz., Györgye, Lovas Zs. (Major E. 27.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Sajnovics (2.), Lőrincz (3.), Lizák (92.)

Kiállítva: Barkóczi (58.)