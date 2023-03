Az elmúlt hétvégén lezárult a vármegyei másodosztályú bajnokság második köre mind a Déli, mind az Északi csoportban. Az idén a túlságosan alacsony létszám miatt három körös a bajnokság, így a múlt héten nem hirdettek bajnokokat és érmeseket, hiszen a harmadik kör, vagyis még kilenc mérkőzés hátravan a küzdelmekből.

Szombat délután a Déli csoport egy igazi rangadót kínál, hiszen a 33 ponttal második helyen álló Foktő a 30 ponttal harmadik Dusnokot fogadja. Egyes vélemények szerint tavaszi nézőcsúcs várható ezen az összecsapáson. Nem kevésbé nagy téttel bíró összecsapás a 4. Mélykút és az 5. Nemesnádudvar csatája sem, a Mélykút egy ponttal gyűjtött többet a hétvégi riválisánál, tehát igazi hatpontos meccs ez. Ráadásul amennyiben a Foktő győz, akkor a Mélykút-Nádudvar páros egyike felléphet a dobogóra, ha nyerni tud. A sereghajtó Kelebia és az utolsó előtti Kiskunhalas mérkőzése szomszédvári rangadó. Március 4-én 3–0-ra győzni tudott a Kelebia Kiskunhalason. A vendégeket fűti a visszavágás vágya, a Kelebia pedig szeretné megszerezni az első idei hazai győzelmét. Az Érsekcsanád–Sükösd derbit a vendégek kérésére elhalasztották, április 12-én fogják megvívni.

Az Észak csoportban az éllovas Solt és a második helyen álló SC Hírös-Ép találkozója igazi szuperrangadó, ez a mérkőzés egyébként is rendre presztízsmeccs, most viszont a téti is óriási, miután a két csapat gyakorlatilag holtversenyben vezeti a mezőnyt. A dobogó harmadik fokán álló Kerekegyháza szeretné megtartani a helyezését, ez azonban nem lesz könnyű feladat, hiszen az előző két fordulóban komoly ellenfeleket legyőző Kunszállás vendége lesz. Esélyesnek tűnik a Kiskunfélegyháza II. otthonában a Kiskunmajsa, hogy a papírformát realizálják, ahhoz viszont maximális koncentrációra lesz szükség. A Lakitelek a Csólyospálost fogadja, az Ágasegyháza pedig vasárnap a Nyárlőrincet.

A program:

Szombat, 16.30

Vármegye II., Déli csoport: Mélykút–Nemesnádudvar, Foktő–Dusnok, Kelebia–Kiskunhalas.

Vármegye II., Északi csoport: Lakitelek–Csólyospálos, Kunszállás–Kerekegyháza, Solt–SC Hírös-Ép, Kiskunfélegyháza II.–Kiskunmajsa.

Vasárnap, 16.30

Vármegye II., Északi csoport: Ágasegyháza–Nyárlőrinc.

Vármegye II., Déli csoport

1. BOROTA 16 13 2 1 53–10 41

2. FOKTŐ 16 10 3 3 48–28 33

3. DUSNOK 16 9 3 4 49–32 30

4. MÉLYKÚT 16 9 2 5 38–22 29

5. NEMESNÁDUDVAR 16 9 1 6 46–31 28

6. SÜKÖSD 16 4 1 11 18–33 13

7. ÉRSEKCSANÁD 16 4 1 11 31–51 13

8. KISKUNHALAS 16 3 2 11 19–49 11

9. KELEBIA 16 3 1 12 21–67 10

Vármegye II., Északi csoport

1. SOLT 18 13 3 2 60–18 42

2. SC HÍRÖS-ÉP 18 13 3 2 58–23 42

3. KEREKEGYHÁZA 18 10 2 6 47–38 32

4. KISKUNMAJSA 18 9 4 5 30–22 31

5. NYÁRLŐRINC 18 8 6 4 41–27 30

6. LAKITELEK 18 6 2 10 27–42 20

7. KUNSZÁLLÁS 18 5 3 10 36–55 18

8. ÁGASEGYHÁZA 18 4 5 9 31–53 17

9. CSÓLYOSPÁLOS 18 2 5 11 21–47 11

10. K.-FÉLEGYHÁZA II. 18 3 1 14 17–43 10