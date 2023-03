Kiváló ritmusban indult el a találkozó, az első négy percben egy-egy hibát leszámítva minden támadásból gól született, 3–3. Ekkor szűk két perc alatt 3–0-s futást produkált az Eger, 3–6. Zsemberi és Moharos találataival jól zárkózott a Kecskemét, ám a következő hat percet 6–2-re megnyerte a vendég csapat, amely már magabiztosan, öt góllal vezetett. Az első félidő második felében nem tudott kilábalni a gödörből a KNKSE. Ebben a negyedórában öt gólt ért el a házigazda, ellenben Szondi és Szecsődi vezérletével tízszer volt eredményes az Eszterházy. Már tízzel is vezetett, majd a szünetben 9 gólos előnyt birtokolt Zsadányi Sándor csapata, 13–22.

A második felvonás Pint és Zákányi találataival kezdődött, és először a meccsen több, mint tíz gólt volt a két csapat közti differencia. Ahogyan azt a meccs előtt is várni lehetett, a második fél óra már úgy zajlott, hogy a két pont sorsa eldőlt az egriek javára. A kecskemétiek becsületére váljék, nem adták fel, és főleg támadásban szép megoldásokat láthattak tőlük a nézők. A meccs harmadik negyedében három híján annyi gólt lőttek Mátrai Péter tanítványai, mint a teljes első félidőben összesen, ennek ellenére továbbra is magabiztosan, végig 8-10 góllal vezetett az Eszterházy. A meccs érdekessége, hogy 60 perc alatt a KNKSE játékosai nem kaptak kétperces kiállítást, és hétméterest sem értékesítettek. A legnagyobb különbség 13 gól volt, a végeredmény aztán 31–42 lett. A KNKSE továbbra is sereghajtó a bajnokságban, míg az Eszterházy a harmadik helyen áll.

– Először is gratulálok az Eger csapatának, amely végig uralta a meccset és megérdemelten győzött.

Sajnálom, hogy így alakult, mert érzésem szerint ebben a mérkőzésben több is lehetett volna. Támadásban is voltak hibáink, ám a védekezéssel vagyok nagyon elégedetlen. 42 kapott góllal egyetlen csapat ellen sem tudnánk pariban lenni. A legnagyobb gond az volt, hogy megállító faultok nélkül védekeztünk. Egyik héten teperünk és minden erőnkkel küzdünk a pontszerzésért, másik héten viszont leeresztünk és sanszunk sincs a győzelemre. Ezen a hullámzó teljesítményen változtatnunk kell – értékelt Mátrai Péter, a KNKSE vezetőedzője.

Kecskeméti NKSE – Eszterházy SC 31–42 (13–22)

Kecskemét. Vezette: Marosi, Pap

A KNKSE gólszerzői: Zsemberi 7, Berkes-Kaiser 6, Bencsik 5, Porobic 4, Csorba 3, Moharos 3, Szabó J. 1, Pécsi 1, Megyesi 1.

Kiállítások: 0 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 0/0, ill. 1/1