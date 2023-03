Az első félidőben jobbára a küzdelem dominált, így kevés igazán nagy helyzet alakult ki a kapuk előtt. Fordulás után azonban gyorsan betalált a Ferencváros, Varga Zétény vette be Kersák kapuját (0–1). A különbséget a 74. percben tudta növelni az FTC II., ekkor Kersák szabálytalankodott a már tiszta ziccerben lévő vendég támadóval szemben, ami büntetőt ért, ezt Pócsik higgadtan be is lőtte (0–2). A hosszabbítás hajrájában Györgye Márk ugyan szépíteni tudott, de egyenlíteni már nem sikerült (1–2).

– A realitás az, hogy bizonyos posztokon minőségi fölényben volt az FTC, és a mérkőzés egyes periódusaiban ezt nem tudtuk csapatjátékkal sem kiegyenlíteni. Jó iramú mérkőzést játszottunk, de a rengeteg technikai hiba miatt nem tudtuk hatékonyan felépíteni a támadásainkat, ráadásul védekezésben a koncentrációt sem sikerült végig fenntartani, amit kihasznált ellenfelünk. A végén sokat tettünk a pontszerzésért, de csak a szépítésre maradt idő – nyilatkozta Virágh Ferenc.

Kecskeméti TE II. – Ferencvárosi TC II. 1-2 (0–0)

Kecskemét, 100 néző. Vezette: Szommer (Flinta, Pogonyi)

KTE II.: Kersák – Hatvani, Major Sz., Jászai-Deák (Vén 65.), Győri Á., Barkóczi, Szalai Sz. (Kuchta 77.), Lovas Zs. (Horváth Á. 58.), Györgye, Szamosi (Kovács Á. 58.), Gréczi (Horváth M. 65.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

FTC II.: Mergl – Kaján, Pintér, Manner (Ladányi 88.), Cubra, Say, Varga (Mazzonetto N. 82.), Trimboli (Mazzonetto A. 82.), Juhász, Tóth, Pócsik (Pajti 88.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Györgye (93.) ill. Varga (49.), Pócsik (74. – büntetőből)