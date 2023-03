Két jó formában lévő csapat találkozik majd a Nagyerdei Stadionban, ugyanis a KTE tavasszal még veretlen, de a Debrecen is nagyon szépen teljesít, nem véletlen sikerült Dzsudzsák Balázséknak feljönnie a harmadik helyre. Rendkívül szoros találkozókat játszott eddig a két csapat, egyiken sem született döntés, hiszen először Debrecenben (1–1), majd Kecskeméten is (2–2) osztoztak meg a pontokon.

– A motivációval soha nem volt gond szerencsére, a csapat hozzáállása alapvetően nagyon pozitív. Tavaly már megtapasztalhattuk a Nagyerdei Stadion csodálatos légkörét, sok néző előtt tudtunk egy nagyszerű meccset játszani. Akkor is döntetlen lett a vége, ahogy legutóbb hazai pályán is, úgyhogy a motiváció most is adott – mondta a helyezésekből fakadó tét kapcsán Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

Nem a legjobb helyzetben várja a meccset a Kecskemét, hiszen Zeke Márió és Tóth Barna is begyűjtötte ötödik sárga lapját, így biztosan nem léphetnek pályára.

– Az tény, hogy az eltiltások miatt nem tudunk azzal a tizenegy játékossal kezdeni, mint legutóbb. Sokszor elmondtam már a szezon során, hogy minden csapatnak vannak visszatérő problémái eltiltások, sérülések, betegségek miatt, így nekünk is, ez benne van a profi futballban, amit tudomásul is veszünk, nem is tehetünk mást. Megfelelő létszámú a játékoskeretünk, így most is azon dolgozunk, hogy megnehezítsük hazai pályán a Debrecen dolgát – tette hozzá Szabó István.

A Debrecen meglehetősen aktív támadójátékot mutat a bajnokságban, erre mindenképpen fel kell készülnie a lila-fehéreknek, de a cél most is az, hogy minimum egy ponttal térjenek haza. Szabó István elmondta, tudják, hogy mivel lehet esélyük, ezt viszont meg is kell valósítaniuk majd a pályán.

– A Debrecen hazai pályán különösen, de idegenben is kifejezetten jó csapat. Amióta Srdjan Blagojevic a csapat vezetőedzője, igen motivált, látványos, jó futballt játszó csapatról van szó. Sok beadás jellemzi a játékukat, rendkívül offenzívek, szinte a Pakshoz tudom hasonlítani őket ilyen szempontból. Babunszki személyében van egy gólerős befejezőjük, de a többi támadó is életveszélyes. Kulcskérdés, hogyan tudjuk őket semlegesíteni, illetve hogyan tudunk átmenni támadásba. Hazai pályán a Debrecen az esélyesebb, de szeretnénk meglepetést okozni, így pontot, pontokat elhozni.

A mérkőzés szombaton 15 óra 45 perckor kezdődik.