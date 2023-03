A válogatott szünet utáni első bajnokin alulmaradt a kecskeméti csapat Pakson, ám ennek ellenére is őrzi 5. pozícióját a tabellán. Ahhoz, hogy ez ne változzon, pénteken fontos lépést tehetnek a Kométa Kaposvári KK ellen. A két gárda őszi meccsén a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nyert 74–77-re túlórázás után. Forray Gábor vezetőedző nehéz megmérettetésre számít, és természetesen most is, csakis győzelemben gondolnak a hazaiak.

– Minél több győzelmet kell bezsebelnünk – húzta alá Forray Gábor vezetőedző rögtön a legelején. – Nem akarunk számolgatni, hanem el akarjuk érni a célunkat, a rájátszást. Nagyon kiegyenlített a mezőny. Minden összecsapást úgy kezelünk, mintha döntőt játszanánk. Élet-halál csata lesz mindegyik. Most elsősorban a Kaposvárra kell fókuszálnunk, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk a playoffhoz. Annak ellenére, hogy a Kaposvár mögöttünk van a tabellán, még van matematikai esélyük odakerülni a nyolc közé, így egy borzasztóan nehéz ütközetre számítok.

Öt minőségi légiósuk van, és a magyar magban is rutinos játékosok találhatók, mint például Hendlein, Krnjajski és Bogdán.

A fiatalok között korosztályos válogatott kosárlabdázók vannak náluk, akik bátran szállnak be a mérkőzésekbe. Rendkívül jól támadnak, kreatív játékot játszanak, és képesek akár idegenben is száz pont körül dobni. Viszont sokat is kapnak, úgyhogy mi erre készülünk, hogyan tudunk a leghatékonyabbak lenni ellenük védekezésben, támadásban egyaránt. Szurkolóink támogatására most is nagy szükségünk lesz, bízom benne, hogy közösen ünnepelhetjük majd tizenharmadik győzelmünket – zárta gondolatait a tréner.

A mérkőzés péntek este 18 órakor kezdődik.