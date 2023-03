A férfi NB II. déli csoportjában továbbra is megállíthatatlanul robog a címvédés felé a Lajosmizse. Avar György együttese ezúttal a TFSE vendége volt, és idegenben is magabiztos, 30–38-as sikert ért el. Mivel a nagy üldöző Csepel DSE éppen a vármegyei rivális Kecskeméti TE U23 otthonában kapott ki 28–25-re, a Mizse KC előnye immáron kilenc pontra nőtt, s nem úgy tűnik, hogy ezt még bárki is le tudná dolgozni. Rossz passzban van ebben a csoportban ugyanakkor a Kiskunmajsa, mely ezúttal Üllőn kapott ki 30–25-re. A Mizse KC az élen áll, míg a Kiskunmajsa a hetedik, a KTE U23 pedig a tizenegyedik a tabellán.

A dél-nyugati csoportban a Kiskőrösi KSK és a Kalocsai KC számára sem alakult igazán jól ez a forduló. A Kiskőrös Csömörön kapott ki 40–30-ra, míg Kalocsa otthon szenvedett 21–33-as vereséget a Hőgyésztől. A KSK maradt a tabella utolsó, tizenkettedik helyén, míg a KKC változatlanul a hetedik pozíciót foglalja le.

A nőknél a Bácsalmási PVSE az ENUSE ellen vívott hazai rangadót, de ezen a találkozón a bajnoki címre is esélyes vendégek tudtak dominálni, így 23–31-es sikerrel vitték el a pontokat. A Mizse KC még ennél is nagyobb pofonba szaladt bele, Hollós Máté csapata 37–18-ra kapott ki a Szeghalom pályáján. A PVSE lecsúszott a negyedik helyre a dobogóról, míg a Lajosmizse a hetedik a déli csoportban.

A vármegyei bajnokságokban az alapszakasz is zárult

A férfiaknál ugyan még nem hirdettek végeredményt, de ez a beosztásokat már nem befolyásolja. A Kiskunhalasi UKSC Bácsalmáson nyerte meg utolsó meccsét 22–28-ra, míg a Soltvadkerti TE-BS Plastic a Balogh Tészta Tiszakécskei VSE-t gyűrte le 25–18-ra. Ezzel mindkét győztes együttes helye biztos a felsőházban, ahogy az Euroscale Kecskemété is, mely a Soltvadkerti KUSE ellen nyert idegenben 22–32-re. A felsőházba így a Kiskunhalas, a Kalocsa, a Soltvadkerti TE és az Euroscale Kecskemét jutott be, az alsóházban a Kecskeméti KS, a KUSE, a TVSE és a Bácsalmás folytatja. A Kalocsának és az STE-nek még két meccse hiányzik az alapszakaszban, ez már csak a végős sorrendet tudja megváltoztatni adott esetben az első négyben.

A nőknél tizenkettő mérkőzést kellett várni arra, hogy a címvédő Nemesnádudvar legyőzőre találjon, s végül az alapszakasz utolsó körében meg is történt a csoda. A hibátlan éllovas nem kis meglepetésre Kiskunhalason maradt alul 31–28-ra, amivel az UKSC végül pont becsúszott még negyedik helyen a felsőházba. A bravúr elszenvedője a Tisza Volán volt, megy egy rendkívül kiélezett találkozón 31–31-es döntetlent játszott a Kalocsával, így ha rosszabb gólkülönbséggel is, de lemaradt a felsőházról. A Kiskunmajsai KC és a Kiskőrösi NKSZE a legjobb négybe kerülésért csapott össze az utolsó körben, örömre végül a hazai KKC-nek volt oka (24–16). A felsőházban tehát a Nemesnádudvar, a Kalocsa, a Kiskunmajsa és a Kiskunhalas folytathatja, míg az alsóházban a Tisza Volán, a Kiskőrös és a Soltvadkert találkozik majd.