Jó iramban kezdődött a találkozó, Maico révén korán megszerezhette volna a vezetést a Kecskemét, ám végül az ordító ziccer végén nem született gól. Nem sokkal később, a 3. percben azonban már nem hibázott a brazil, 0–1. Ébresztőt fújtak a házigazdák, és több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, majd a 6. percben Fridrich vágta a labdát a vendég kapuba, 1–1. A gyors gólok után sem esett vissza a tempó, sorra dolgozták ki a kisebb-nagyobb helyzeteket a gárdák, majd az SG Kecskemét Futsal stábja időt kért, hogy rendezzék sorokat. Ezt követően sem unatkoztak a nézők, ám a nyílt sisakos játék némileg alábbhagyott, és inkább a küzdelem dominált. A Veszprém még ijesztgetett, de a félidőre döntetlen állással mehettek a csapatok.

Határozottabban kezdtek a folytatásban a hírös városiak, és Biró centikkel maradt csak le egy jól középre lőtt szögletről. A Veszprém szép akciót vezetett, ám Rigó a helyén volt, majd az ellentámadásból Ristic volt erőszakos, és ragadta vissza a vezetést a kék oroszlánoknak a 25. percben, 1–2. Dávid Richárd növelhette volna a Kecskemét előnyét, de emelése elkerülte Spandler kapuját.

Nagy erőket mozgósított a hazai gárda az egalizálás érdekében, de a kecskeméti védelem a helyén volt, és a vendég kontrákban is jócskán volt potenciál. A hajrában a veszprémiek kiváló játékosa, Tatai került kiállításra második sárga lapja után, és ez volt a csapatának az ötödik csapatfaultja is. Kivédekezte az emberhátrányt a Veszprém, majd időt kértek a lefújás előtt három perccel. A hajrában egy lecsorgó labdára csapott le Fridrich a kapu előterében, és egyenlített, 2–2. A 39. percben Pál szerzett labdát, majd vezethette egy az egyben a kapusra, de nem volt pontos a befejezése. A legvégén még itt is, ott is adódtak lehetőségek a három pont megszerzésére, ám végül pontosztozkodás lett a vége.

A két csapat szerdán újra találkozik egymással a Magyar Kupa 4. fordulójában, a legjobb nyolc közé vívandó párharc odavágóját szintén a királynék városában játsszák.

Veszprém Futsal–ScoreGoal Kecskemét Futsal 2–2 (1–1)

Veszprém, vezette: Muhari Gergő, Kiss Gergő, Mákos Márk

Veszprém: Spandler – Tatai, De Oliveira, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Fridrich, Dorogi, Boromisza, Soós, Molnár, Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Kecskemét: Rigó – Biró, Dávid, Pál, Maico. Csere: Nyerges – Kajtár, Ristic, Haász, Mánya. Sportigazgató: Marko Gavrilovic.

Gól: Fridrich a 6., a 38. illetve Maico a 4., Ristic a 25. percben.

Sárga lap: De Oliveira 19., Spandler 26., Fridrich 26. perc.

Kiállítva: Tatai a 35. percben.