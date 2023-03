Lipcsei Péter a soroksáriak mestere, a találkozó előtt azt nyilatkozta, hogy mindenképpen szeretnék otthon tartani a három pontot. Klausz László a tiszakécskeiek vezetőedzője ennél kicsit óvatosabban fogalmazott, de természetesen ő is azt szerette volna, ha csapata győztesként hagyja el a pályát. Hat alkalommal játszott eddig egymás ellen a két gárda, amiből három soroksári győzelem született, egy döntetlennel végződött, két alkalommal pedig a Tiszakécske bizonyult jobbnak. Legutóbb ősszel Zamostnyi Balázs találatával 1–0-ra győztek a Tisza-partiak. A hazaiaknál két olyan játékost is találunk a keretben, akik korábban Tiszakécskén játszottak, így Holczer Ádám és Ternován Patrik. Jólehet ezúttal nem Holczer védte a fővárosiak kapuját, hanem Kovács Marcel.

Mind a két szakvezető változtatott az előző héten szerepelt kezdőcsapathoz képest. Addig míg Lipcsei Péter öt, Klausz László csak három helyen módosított. A vendégek mestere már több alkalommal is váratlan húzással lepte meg nem csak az ellenfelet, de a hazai szurkolókat is. Érdekesnek tűnhet, hogy ezúttal Farkas András, aki két alkalommal is a Tiszakécske II. vármegye első osztályú csapatában játszott, most kezdőként lépett pályára bal hátvéd poszton, míg névrokona Farkas Norbert eggyel feljebb, bal oldali futót játszott. Kimaradt viszont Erdei Carlo, aki a tavaszi fordulókban eddig csapatkapitányként vezette ki a társait a pályára.

Már a 2. percben lehetőség nyílt Vólent Roland előtt, de a tizenhatoson belülről csak egy védőt tudott eltalálni.

Az már a mérkőzés elején látszott, hogy a Soroksár szeretne minél hamarabb betalálni ellenfele kapujába. Ennek megfelelően vezették a támadásaikat, és próbáltak helyzeteket kialakítani. Először a 7. percben Köböl Krisztián előtt nyílt lehetőség, de a középpályás nem tudta eltalálni a kaput. Öt perccel később Hajdú Roland is a kapu fölé bombázott. Fél óra elteltével Lisztes Krisztián is próbálkozott, de rosszul, mert a játékvezető műesésnek ítélte földre kerülését a tizenhatosnál, és kifelé ítélt szabadrúgást. A másik oldalon Vólent próbálta a Kovács kezéből kipattanó labdát a hálóba juttatni, de előtte szabálytalankodott. A félidőből hátralévő időben jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, különösebb esemény nélkül.

Gyors hazai támadással kezdődött a második játékrész. A 48. percben Hudák Martin vitte fel a labdát és mintegy huszonöt méterről lövésre szánta el magát. A labda hatalmas erővel vágódott a felső lécre, és onnan az alapvonalon túlra. Az 55. percben megszerezte a vezetést a Soroksár. Lovrencsics okosan visszafejelte a labdát Valencsikhez, aki közelről, háttal a kapunak, a hálóba emelte a labdát 1–0.

Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Tiszakécske, mert az 58. percben Zamostny előtt adódott lehetőség, de Farkas Norbert bal oldalról belőtt labdáját a kapu mellé rúgta.

A 66. percben Horváth Zoltán egy jobb oldali beadás után alig fejelt a kapu fölé. Zamostny is próbálkozott, az ő lövését védte Kovács. A mérkőzés hajrájában Balázs Benjamin jókor lépett Lovrencsics elé, így odalett a helyzet. A rendes játékidő utolsó percében Hudák lövését védte Antal Botond. Nem volt magas színvonalú a mérkőzés, de mind a két fél a győzelemre hajtott. A hazaiak jobban használták ki a lehetőségüket és otthon tartották a három pontot.

– El vagyok keseredve, mert az ellenfelünk tizenhatosán belül nagyon gyatrák voltunk, annak ellenére, hogy főleg a második félidőben nagyon sokat ott tartózkodtunk. Több alkalommal is három, négy magas támadó játékos is fenn volt, de nem tudtunk helyzetbe kerülni. Felkészítettük a játékosokat arra, hogy Lovrencsicsra figyeljenek, mert ő a hosszúra fogja kapni a labdát. Így is lett visszafejelte és azután született a gól. Utána mindent egy lapra feltéve támadunk, de hiába játszottunk mezőnyfölényben, de a csatárainkban nem volt benne a gól – értékelte csapata teljesítményét Klausz László.

Soroksári SC–Tiszakécskei LC 1–0 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző, vezette: Takács Tamás (Kiss Balázs, Mayer Gábor).

Soroksár: Kovács M. – Nagy O., Valencsik, Króner, Vincze Á., Hudák M., Németh E. (Varga 81.), Hajdú R., Lisztes K. (Ternován a szünetben), Köböl (Vass 74.), Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Tiszakécske: Antal B. – Balázs B., Csáki, Kiprich D., Farkas A. (Vachtler a szünetben), Szekér Á. (Erdei 84.), Farkas N., Oláh M. (Horváth Z. 62.), Biben (Kiss 71.), Vólent, Zamostny. Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerző: Valencsik 55. percben