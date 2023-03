A Kecskeméti RC ebben az idényben kedvező ágra került a Magyar Kupában, így a négy közé mondhatni kikövezett úton jutott el a gárda. A Szolnok és a Szeged legyőzése nem jelentett problémát, az elődöntőben aztán a címvédő Pénzügyőrt kapta a Kecskemét. Az első mérkőzésen a szezon talán legjobb játékát nyújtotta Nagy József csapata, pont ezért volt fájó, hogy így is nyerni tudott a Messzi István Sportcsarnokban a PSE 2–3-ra. A visszavágón már nem is adtak esélyt a „Fináncok”, biztos 3–0-os győzelemmel zárták le a párharcot.

A papírforma alapján több szempontból is a Kazincbarcika számít a bronzmeccs esélyesének, a Kecskemét ugyanakkor egyszer már nyert az alapszakaszban ebben a párosításban, még tavaly ősszel idegenben 3–1-re. Más kérdés, hogy azóta egyszer hazai pályán 3–0-ra ki is kapott. Nagy József ettől függetlenül bízik csapatában és az utóbbi hetek kemény munkájában is.

– Az utolsó két-három hetet arra építettük fel az edzéseken, hogy erre a periódusra legyünk készen.

Tudjuk, hogy a Kazincbarcika egy nagyon jó csapat, tele jelenlegi és volt válogatott játékosokkal. Az alapszakaszhoz képest erősítettek, de volt egy hullámvölgyük, amiből most kijönni látszanak, de ezt próbáljuk mi újra megtörni szombaton. Egy érem hatalmas lökést adhatna a csapatnak, a srácok mindent meg is fognak tenni ezért. Kedden már indul a rájátszás a MÁV Előre ellen, úgyhogy már csak kemény meccsekre számíthatunk a szezonban – mondta a Kecskeméti RC trénere, Nagy József.

A Kecskeméti RC–VRC Kazincbarcika bronzmérkőzést szombaton 16 órakor rendezik a fővárosi Riz Levente Sportközpontban.