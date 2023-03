A fordulás után egyre nagyobb volt a nyomás a hazaiak kapuján és Andóczi-Balognak is több dolga akadt, egy alkalommal bravúrral tolt fölé egy léc alá tartó próbálkozást. A 60. percben szabadrúgáshoz jutottak a csólyospálosiak, de a csapatkapitány Á. Furus Gergő 25 méteres lövését biztosan fogta Kovács Kristóf. A cerberust egy alkalommal a kapufa – pontosabban kapuvas – is kisegítette, de a túloldalon egy majsai fejes is a kapufát súrolva hagyta el a játékteret. Derekas darálás folyt a pályán, de igazán nagy helyzetek nélkül.

A 84. percben egy Andóczi-Balog védés után Boros Tibor felé pattant a labda, de a majsai csapatkapitánynak nem sikerült a játékszert a kapuba továbbítani így az „unokatesók” párharca végén a kapus lehetett boldogabb. A 86. percben ígéretes helyzetből, középről, 18 méterről végezhetett el szabadrúgást a Majsa, de Boros bombája az égbe szállt.

A lefújás után a csólyospálosiak örülhettek az újabb bravúrpontnak és annak, hogy megőrizték tavaszi veretlenségüket. A CSPFSE ezzel elmozdult a sereghajtó pozícióból. A Kiskunmajsai FC a pontvesztéssel lecsúszott a bajnoki dobogóról. A bajnokság során még egy alkalommal – május 13-án – ismétlődik a kistérségi derbi és akkor is Csólyospáloson mérkőznek a csapatok.

Csólyospálos FSE – Kiskunmajsai FC 0–0

Csólyospálos, 150 néző. Vezette: Tóth (Péter-Szabó, Vörös)

CSPFSE: Andóczi-Balog – Zádori (82.p. Tóth), Kertész, Kardos, Novikov, Bartalos, Ábrahám-Furus (90.p. Balogh), Maróti (75.p. Simon), Marton (53.p. Patyi), Szabó, Harkai. Játékos-edző: Ábrahám-Furus Gergő.

KFC: Kovács – Szikora J. (62.p. Lengyel), Boros, Gilicze, Lukács, Pocsai, Csikós (64.p. Stránszki), Nagy, Csupity, Szikora T., Gera (76.p. Katona). Edző: Kis Péter.