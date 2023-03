A vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjának a listavezetője, a Borota a Sükösdöt fogadja hazai pályán. Remekül kezdte a tavaszt a tél végére sokak által már lesajnált Érsekcsanád és Kelebia, mindkét gárda besöpört már hat pontot az első három fordulóban. Ezen a hétvégén mind a két gárda hazai pályán szerepel, viszont pokolian kemény ellenfeleket fogadnak, a Dusnokot illetve a Mélykút csapatát. Bravúrszámba menne mindkét mérkőzésen a hazai pontszerzés.

Az Északi csoportban folyik tovább a Solt és az SC Hírös-Ép versenyfutása, ezen a hétvégén mindkét gárda hazai pályán lép pályára. A jelenleg a kecskemétiekhez képest jobb gólkülönbségének köszönhetően éllovas Solti FC a Kiskunfélegyháza második csapatát fogadja, az SC Hírös-Ép pedig a Solttól az elmúlt héten pontot rabló, a 4. helyen álló Nyárlőrincet. A kínálatban ezen a hétvégén van egy klasszikus szomszédvári derbi is, a helyiek által el classico-bak becézett Csólyospálos-Kiskunmajsa összecsapás. A papírforma a hazaiak mellett szól, a csólyospálosiak nem azzal a szándékkal utaznak a szomszédba, hogy a papírforma diadalában részt vállaljanak.

A vármegye három Déli csoportjában nem lesz könnyű dolga a három dobogósnak, annál is inkább, mert ketten közülük, a 2. Dunagyöngye és a 3. Madaras egymással csapnak össze, utóbbi otthonában. A két csapatot egy pont választja el egymástól, óriási csatára van kilátás. Az éllovas Katymár nem tudja páholyból nézni a kettejük összecsapását, ugyanis Bácsbokodon kell majd keményen küzdenie a pontokért.

Az Északi csoportban az éllovas Fülöpszállás a Katonatelepet fogadja, a második helyen álló Ballószög a Kerekegyháza második csapatát.

Favoritnak számít hazai pályán a Közép csoport éllovasa is, az ugyanakkor borítékolható, hogy a Bócsa mindent el fog követni, hogy jó eredményt érjen el a szomszédvári derbin.

A Nyugati csoportban továbbra is veretlen az éllovas Dunapataj, és ezen a hétvégén az is marad, hiszen szabadnapos. Így viszont pontjai számát sem szaporíthatja, így győzelme esetén a Bátya és az Apostag is megelőzheti vasárnap estére. Egyik félnek sem lesz könnyű dolga idegenben, hiszen a Bátya Szalkszentmártonra látogat, az Apostag pedig Hartára.

SZOMBAT, 15.00

Vármegye I.: Kunbaja–Kiskőrös, Kiskunfélegyháza–Lajosmizse, Kecskeméti LC–Harta.

Vármegye II, Déli csoport: Kelebia–Mélykút.

Vármegye II., Északi csoport: Kerekegyháza–Ágasegyháza, Solt–Kiskunfélegyháza II., SC Hírös-Ép–Nyárlőrinc, Lakitelek–Kunszállás, Csólyospálos–Kiskunmajsa.

Vármegye III., Dél: Kisszállás–Felsőszentiváni SK, BSE Vaskút–Bácsborsód, Bácsalmási PVSE II.–Tataháza, Madarasi SE–Dunagyöngye SK, Bácsbokod–Katymár, Borotai SE II.–HErcegszántói FC.

Vármegye III., Észak: Ballószög–Kerekegyháza II., TRD Szabadszállás–SC Hírös-Ép II., Pálmonostora–Ladánybenei LC, Vasutas SK–Fülöpjakab, Fülöpszállás–Katonatelep, Bugac–Tiszaug.

Vármegye III., Közép: Kiskőrösi LC II.–Tabdi, Kecel FC II.–Balotaszállás, Kaskantyú–Izsák, Vadkert FC STE II.–Bócsa, Szank OBSE–Kunfehértó.

Vármegye III., Nyugat: Dunavecse–Dunaszentbenedek, Szentmárton–Bátya, Miklósi GYFE–Fajsz, Uszód–Tass.

VASÁRNAP, 11.00

NB III., Közép csoport: Kecskeméti TE II.–Budapest Honvéd-MFA II.

VASÁRNAP, 16.00

Vármegye I.: Akasztó–Bajai LC, Kalocsa–Soltvadkert, Tiszakécske II.–Bácsalmás, Jánoshalma–Kecel.

Vármegye II, Déli csoport: Nemesnádudvar–Kiskunhalas, Borota–Sükösd, Érsekcsanád–Dusnok.

Vármegye III., Dél: Gara–Kenderes SE

Vármegye III., Észak: Jakabszállás–Jászszentlászlói SE

Vármegye III., Közép: Kecel Senior–Akasztó FC II., Tázlár–Császártöltés.

Vármegye III., Nyugat: Harta SE II.–Apostag, Hajós FC–Szakmári KSE.

Vármegye II., Déli csoport

1. BOROTA 15 12 2 1 50–10 38

2. FOKTŐ 16 10 3 3 48–28 33

3. DUSNOK 15 8 3 4 45–30 27

4. MÉLYKÚT 15 8 2 5 36–22 26

5. NEMESNÁDUDVAR 15 8 1 6 43–31 25

6. SÜKÖSD 15 4 1 10 18–30 13

7. ÉRSEKCSANÁD 15 4 1 10 29–47 13

8. KISKUNHALAS 15 3 2 10 19–46 11

9. KELEBIA 15 3 1 11 21–65 10

Vármegye II., Északi csoport

1. SOLT 17 12 3 2 58–18 39

2. SC HÍRÖS-ÉP 17 12 3 2 54–23 39

3. KISKUNMAJSA 17 9 3 5 30–22 30

4. NYÁRLŐRINC 17 8 6 3 41–23 30

5. KEREKEGYHÁZA 17 9 2 6 40–35 29

6. LAKITELEK 17 6 2 9 26–38 20

7. ÁGASEGYHÁZA 17 4 5 8 28–46 17

8. KUNSZÁLLÁS 17 4 3 10 32–54 15

9. K.-FÉLEGYHÁZA II. 17 3 1 13 17–41 10

10. CSÓLYOSPÁLOS 17 2 4 11 21–47 10

Vármegye III., Déli csoport

1. KATYMÁR 16 12 2 2 62–26 38

2. DUNAGYÖNGYE SK 16 11 2 3 80–21 35

3. MADARAS 16 11 1 4 60–19 34

4. VASKÚT 16 11 1 4 69–29 34

5. GARA 16 11 1 4 52–24 34

6. BÁCSBORSÓD 16 10 0 6 51–33 30

7. FELSŐSZENTIVÁN 16 8 1 7 41–40 25

8. BÁCSBOKOD 15 7 1 7 19–30 22

9. KENDERES SE 16 6 3 7 30–46 21

10. BÁCSALMÁS II. 16 5 3 8 31–45 18

11. KISSZÁLLÁS 16 3 3 10 23–31 12

12. BOROTA II. 16 3 1 12 20–54 10

13. TATAHÁZA 16 2 1 13 9–74 7

14. HERCEGSZÁNTÓ 15 1 0 14 13–88 3

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 17 14 2 1 64–23 44

2. BALLÓSZÖG 17 12 4 1 68–24 40

3. HELVÉCIA 17 12 3 2 48–23 39

4. LADÁNYBENE 16 11 0 5 51–23 33

5. SZABADSZÁLLÁS 16 9 4 3 33–20 31

6. BUGAC 17 8 3 6 42–37 27

7. KATONATELEP 17 7 6 4 30–25 27

8. KEREKEGYHÁZA II. 17 7 2 8 51–48 23

9. PÁLMONOSTORA 17 7 2 8 47–50 23

10. TISZAUG 17 5 3 9 39–51 18

11. VASUTAS SK 17 4 4 9 28–44 16

12. JAKABSZÁLLÁS 17 4 4 9 27–45 16

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 16 1 4 11 34–68 7

14. FÜLÖPJAKAB 17 1 4 12 24–77 7

15. J.-SZENTLÁSZLÓ 17 1 1 15 26–54 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 16 14 1 1 75–15 43

2. KUNFEHÉRTÓ 16 12 2 2 69–24 38

3. KASKANTYÚ 16 11 1 4 60–24 34

4. KISKŐRÖS II. 16 10 2 4 54–27 32

5. AKASZTÓ II. 16 9 4 3 47–22 31

6. BALOTASZÁLLÁS 16 8 4 4 57–21 28

7. BÓCSA 16 7 1 8 46–46 22

8. KECEL II. 16 7 1 8 40–40 22

9. IZSÁK 15 7 1 7 31–48 22

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 16 5 3 8 29–43 18

11. SZANK OBSE 16 3 1 12 27–62 10

12. TÁZLÁR 16 3 1 12 25–65 10

13. KECEL SENIOR 16 2 1 13 12–81 7

14. TABDI 15 1 1 13 17–71 4

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 15 11 4 0 47–11 37

2. BÁTYA 15 11 2 2 56–15 35

3. APOSTAG 14 11 1 2 53–14 34

4. SZENTMÁRTON 15 9 3 3 59–28 30

5. USZÓD 15 9 2 4 44–22 29

6. SZAKMÁR 14 7 3 4 42–23 24

7. D.-BENEDEK 14 7 3 4 37–22 24

8. MIKLÓSI GYFE 15 6 1 8 52–30 19

9. FAJSZ 15 5 3 7 35–38 18

10. HAJÓS 15 4 2 9 29–40 14

11. HARTA II. 15 2 1 12 23–61 7

12. TASS 15 1 0 14 19–91 3

13. DUNAVECSE 15 0 1 14 11–112 1