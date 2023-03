A Solt és a kecskeméti SC Hírös-Ép összecsapása évek óta igazi presztízsrangadónak számít, a két csapatnak a tabellán elfoglalt helyétől függetlenül. A ma délutáni összecsapás előtt azonban a két csapatnak az aktuális helyezése – a Solt az éllovas, mögötte az SC Hírös-Ép a második, a két csapat pontszáma egyforma, csak a gólkülönbség dönt jelenleg a Solt javára – is rangadóvá avatja a kettejük találkozóját. Mind a két szakvezetőnek, a solti Vaskó Józsefnek és a kecs­keméti Kitl Zoltánnak is ugyanazokat a kérdéseket tettük fel a mérkőzés előtt. Aláírta volna-e a rajt előtt, hogy tizennyolc kör után itt áll a csapata, megkérdeztük őket a téli változásokról, megkértük őket, jellemezzék saját csapatukat és az ellenfelet, illetve jelöljék ki a célkitűzést a hétvégi meccsre.

– A realitásokból kiindulva a többség már előzetesen is ide várta a két csapatot – jelentette ki Kitl Zoltán. – Három éve találkoztunk először újra a másodosztályban a Solttal, azóta mindkét fél a tabella élmezőnyéhez tartozik. Rendre izgalmas mérkőzéseket játszunk velük. Két ambiciózus csapatról van szó, amelyekben van potenciál, véleményem szerint a két gárda megérdemelten jár több ponttal a mezőny előtt. Az idei évben nagyon jó, így nem volt indokolt a nagy játékosmozgás. Aki itt van, azért van itt, mert megbecsüli ezt a klubot, aki pedig el szeretne igazolni, nem gördítünk elé akadályt. A csapatom fő erénye az egységesség és az alázat. A jó játékos ismérve az egyéniség, és az edző feladata egyben tartani a csapatot. Ezáltal motivált lesz a csapat is, és élvezi a játékot, ez nálunk jelenleg fennáll. Az ellenfelünk, a Solt egy agresszív és célfocit játszó csapat. Élvezzük a velük történő rivalizálást, mert ez erősíti a bajnokságot és ezáltal bennünket is. Kölcsönös a tisztelet egyébként, hiszen minden mérkőzés után oda-vissza meghívtuk egymást egy-egy vacsorára. Érdekfeszítve várjuk az összecsapást, amelyen mindenki a legjobb tudása szerint tud teljesíteni. Természetesen a győzelem a célunk, azonban azzal is tisztában kell lennie mindkét csapatnak, hogy még nagyon hosszú a bajnokság. A pontok után a legtöbb győzelem, majd gólarány számít, és csak utána az egymás elleni eredmény, így a kiegyenlített teljesítményt preferálja jobban a versenykiírás. Egyszer már sikerült nyernünk Solton 3–0-ra, szeretnénk ezt újra megpróbálni.

– A dobogó volt a célunk, és természetesen nagyon örülök annak, hogy jelenleg így állunk, sőt, szeretnénk, ha ez így is maradna – jelentette ki Vaskó József. – Télen is ennek érdekében, ezt a célt szem előtt tartva igazoltunk. Persze túlságosan nagy földindulás nem volt. Volt néhány távozó, és volt tulajdonképpen két érkező, akik azért minőségi igazolásnak számítanak. Hazatért Tóth Márk, aki máris újra fontos eleme a csatársornak. Emellett jó ideje volt már egy hiányposztunk, a klasszikus belső védő. Persze volt több játékosom is, akiket kényszermegoldásként tudtam itt szerepeltetni, és ők kiválóan el is látták a feladatot. Viszont most, hogy érkezett egy igazi belső védő Fehér Mihály személyében, így előrébb használhatom azokat, akiket itt szerepeltettem. Ugyanakkor több fiatalt is felhoztunk már ősszel is a felnőttkeretbe, és örülök, hogy hozzánk igazolt Paksról a fiatal Ludányi Szabolcs. A csapatom fő erénye az egység, ez a siker kulcsa. Nincs széthúzás a társaságban, nincsenek klikkesedések, jó hangulatúan telnek az edzések is, jó a hangulat a csapaton belül. Az ellenfelünk, az SC Hírös-Ép masszív csapat, kiváló játékerővel. Nekik is volt egy remek igazolásuk a tavaly nyáron, Gréczi Gábor sokat jelent a gárdának, elég ránézni a góllövőlistára, hogy világos legyen, mennyit. De nemcsak neki köszönhető, hogy nagyon jó az idén az SC Hírös-Ép. Jó képességű játékosokból álló, agresszív, remekül felkészített, egységes csapat a kecskeméti. Akikkel egyébként rendre tüzes rangadókat vívunk, ugyanakkor a két klub között a kapcsolat kiváló, a barátságot tehát csak a kilencven perc erejéig függesztjük fel. A rangadón ugyanakkor mindenképpen győzelmet várok. Ennek a kulcsa a megfelelő hozzáállás, de tudom, hogy a játékosaim tisztában vannak azzal, hogy milyen nagy a tét, átérzik a mérkőzés súlyát. Amióta én vagyok itt az edző, még csak kétszer sikerült legyőznünk a kecskemétieket, ráadásul az őszi zárómérkőzésen itthon 3–0-ra kikaptunk tőlük. Egyszóval, csakis a győzelem az elfogadható, hiszen nagy szükségünk van a három pontra is a céljaink megvalósításához, ugyanakkor az őszi fiaskó miatt is szeretnénk visszavágni.

A megyei első osztályban is komoly rangadókat vívnak ezen a hétvégén, ezek közül kiemelkedik a két déli derbi, azaz a Bácsalmás és a Jánoshalma, illetve a Baja és a Kunbaja összecsapása. Örökrangadót vívnak a Duna partján is, a tavasszal remekelő Harta a továbbra is önmagát kereső Akasztót fogadja hazai pályán. A vendégek abban reménykednek, hogy Hartán találják meg, Csehi Tamás csapata pedig szeretné folytatni a remek tavaszt. A vármegye kettő Déli csoportjának a kínálatából kiemelkedik a Foktő–Dusnok rangadó, amely egyes vélemények szerint tavaszi nézőcsúcsot is hozhat.