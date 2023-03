Szoros játékkal vette kezdetét a találkozó, alig tíz perc elteltével 7–7-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Ezt követően fokozatosan a Kecskemét kezdett egyre inkább irányítani, a 17. percben Horváth Bálint gólja után már 9–12-re vezettek a vendégek. Jött is az időkérés a Budakalász részéről, de ez nem törte meg Tóth Norbert tanítványainak lendületét egy darabig. A félidő utolsó tíz perce már a hazaiak szájíze szerint alakult, Maracskó góljával a 25. percben fordítottak is, majd a félidőre meg is őrizték minimális előnyüket (21–20).

Fordulás után folyamatosan a Budakalász vezetett, de két-három gólnál nagyobb különbség nem alakult ki, az utolsó tíz percnek is teljesen nyílt állásról vágtak neki a felek (32–29). Az NB I.-es rutin azonban megint a játékrész utolsó perceire jött ki, a Budakalász pillanatok alatt megduplázta előnyét, majd végül 38–31-re verte meg a kecskemétieket.

Cyeb-Budakalász–Kecskeméti Te-Piroska Szörp 38–31 (21–20)

Budakalász, vezette: Haskó, Natkai.

Budakalász: Váczi (k), Bíró (k), Tóth Sz. 8 (1), Koncz 7, Sinkovits 6, Maracskó 6, Varjú 4 (2), Berényi 2, Vrhovina 2, Siklós-Szondi 1 (1), Szakács 1, Kiss, Dávid. Vezetőedző: Csoknyai István.

KTE: Feth (k), Szakály 7 (4), Csuzi 6, Szeverényi 4, Papp 3, Lukács 3, Hunyadi 3, Horváth A. 2, Bózsa 1, Horváth B. 1, Tóth Sz. 1, Gallina, Deák. Vezetőedző: Tóth Norbert.