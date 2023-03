Az első szettet a Kazincbarcika kezdte jobban, mely szépek fokozatosan egy kényelmes előnyt harcolt ki, Páez pontjai után 7–4-nél időt is kért Nagy József. Fundora és Varga vezetésével a Kecskemét próbált zárkózni, s 11–10-re fel is jött, de a VRCK nem engedte ki a kezéből az előnyt. Blázsovits ásza után már 19–14-re vezettek a borsodiak, s végül 25–20-ra meg is nyerték az első partit.

A második szett teljesen hasonlóan kezdődött, annyi különbséggel, hogy Nagy Józsefnek ezúttal 7–3-nál kellett kikérnie idejét. Nem tűnt úgy, hogy ezek után vissza tud jönni a KRC, 13–9-nél nagyon az volt benne a levegőben, hogy újabb szettet húzhat be a hírös városi alakulat. Ekkor azonban valami megfordult, nagy rohamot vezetett a KRC és Varga ásza után már 13–13 volt az állás, amit Toronyai Miklós időkérése követett. Baserio kitűnő nyitása után hosszú idő után már a KRC vezetett, de a hajrának egálról vághattak neki a csapatok (21–21). Fundora nyerő emberré lépett elő a végén, így 23–25-re nyert és egyenlített Nagy József csapata.

A harmadik szettben 6–6-ig teljesen fej fej mellett haladtak a csapatok, ezt követően viszont a Kazincbarcika lépett el stabilan, 18–12-nél Nagy József kénytelen volt megszakítani a játékot. Ez azonban nem segített, ez a parti egyértelműen a borsodiaké volt, akik végül 25–18-ra nyertek és ismét előnybe kerültek.

Nagy erőket mozgósítottak ezek után Vargáék az életben maradásért, ennek is köszönhetően 4–1-es rohammal kezdték a negyedik játszmát. Nehezen, de elkezdett feljönni a VRCK, de egy ponttal azért folyamatosan vezetett a KRC. 16–16-nál fordulóponthoz ért a szett, Toronyai Miklós csapata két pontot is szerzett zsinórban, de Farkas és Fundora nem akarták, hogy vége legyen a meccsnek. A Kecskemét fordított, majd 25–22-es győzelemmel vívta ki az aranyszettet.

Rettentően kiélezett és feszült volt ekkor már a találkozó, amit csak lehetett, vissza is nézettek a csapatok a játékvezetőkkel videón is. Nem alakult ki nagyobb különbség, egy újabb videós ellenőrzésnek köszönhetően végül 11–9-es kecskeméti előnyről kezdődött a mindent eldöntő szakasza a meccsnek. Reffatti vette kezébe az irányítást barcikai oldalon, egy ászt ütve egalizált (11–11). Jött a válasz kecskeméti részről, de egy rossz Boldizsár nyitással megint döntetlen volt az eredmény (12–12). Szabó keze is megremegett, de Reffatti sokadik alkalommal hozta vissza csapatát, Farkas Péter azonban meccslabdát harcolt ki a KRC-nek, Fundora blokkja után pedig a Kecskemét megszerezte a bronzérmet (13–15).

– A mérkőzés elején egy kicsit ránk ült a kupa nyomása, nem jöttek igazán a jó megoldások sem. A második szett után elkezdtünk feljönni, ugyan volt egy hullámvölgyünk a harmadik szettben, de ettől függetlenül kimagaslóan teljesített mindenki. Nagyon örülök a fiatalok jó teljesítményének is, kimagaslóan teljesített az egész csapat. Teljes szívből akartuk ezt a sikert, én is nagyon meg vagyok hatódva most, mert amennyi munkát ebbe az egész szezonba eddig beletettünk, nagyon megérdemeltük ezt az érmet. Ez a hab volt a tortán, hiszen az alapvető célunk az volt, hogy legyünk ott a négy között –értékelt Nagy József, a Kecskeméti RC vezetőedzője.

GreenPlan VRC Kazincbarcika–Kecskeméti RC 2–3 (–20, 22, –18, 22, 13)

Budapest. Vezette: Kiss Z., Szabó P.

VRCK: Juhász 8, Moraes 7, Paez 7, Blázsovics 17, Csoma 13, Reffatti 18. Csere: Budai, Kiss M., Péter B., Szabó D. 4, Warzywoda, Péter M. Vezetőedző: Toronyai Miklós

KRC: Boldizsár 6, Baserio 6, Fundora 21, Keen 4, Farkas P. 10, Varga P. 18. Csere: Bogdán 1, Török Zs., Gebhardt. Vezetőedző: Nagy József