Az alapszakaszban gólokban gazdag meccseket vívtak egymással a felek, és mind a két alkalommal a hajdúságiak örülhettek a végén. A felsőházban azonban már egy új bajnokság vette kezdetét, tiszta lappal mehetnek neki a fontos összecsapásnak a gárdák.

A hírös városi kék oroszlánok nélkülözni lesznek kénytelenek két fiatal játékost, Kajtár Mátyást és Haász Benjámint, ők ugyanis újra meghívót kaptak az U19-es válogatottba, amely a Hollandiában, március 20. és 26. között esedékes Eb-selejtezőn vesz részt.

Az Eb-selejtező elfoglaltságot jelent Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója számára is, aki amellett, hogy a kecskeméti felnőtt csapatot gardírozza, a szerb U19-es válogatott szövetségi kapitánya is, és ezekben a napokban szintén Eb-selejtezőkben érdekelt a nemzeti csapatával.

–Az alapszakaszban mind a két mérkőzésen az MVFC bizonyult jobbnak, viszont ez egy teljesen más mérkőzés lesz – nyilatkozta Soltész Levente, a kecskemétiek vezetőedzője. – Úgy gondolom, hogy nagy meglepetéseket már nem tudnak egymásnak szolgáltatni a csapatok. Ezúttal is fontos lesz, hogy fenntartsuk a maximális koncentrációt az egész mérkőzésen, mert egy-egy apró hiba is eldöntheti ezt a rangadót. Mindkét csapat számára kulcsfontosságú a győzelem, így aztán egy igazán parázs derbire számítok. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi kerüljünk lépéselőnybe, és hogy a sorsunk a saját kezünkben maradjon. A csapat készen áll a megmérettetésre. Bízom benne, hogy a nézők a helyszínen és a tévében is egy szórakoztató összecsapást látnak majd, a végén kecskeméti sikerrel.

A mérkőzést ugyanis, amely szerdán este 18 órakor kezdődik, a televízió is közvetíti.