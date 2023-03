A mérkőzést a kecskeméti fiatalok kezdték jobban, mert bár Thiam távoli lövése nem ment el sokkal a kapufa mellett, a 15. percben már az MTK kapujába került a labda. Egy labdaszerzés után a bal oldalon futott az akció, majd a beadásra Gréczi érkezett a legjobb ütemben középen (0-1). Az MTK nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de úgy tűnt, szünet előtt csak kapufáig és elhibázott ziccerig jut el. Nem így történt, mert a 44. percben végül Szőke indításával Balogh tudott kiugrani, majd szemben a kapussal már nem is hibázott (1-1).

A második félidő elején Cseh Balázsnak kellett nem először védenie a meccsen, Juhász löketét tolta ki. Majdnem a saját kapuját is bevette nagy igyekezetében az MTK, de a kellemetlen beadás után nem került végül a hálóba a labda Csenterics kapus reflexeinek köszönhetően. Az 57. percben megfogyatkozott az MTK, Thiam jutott a kiállítás sorsára egy feleslegesnek, ám annál durvábbnak tűnő belépő miatt. Az MTK lendületét azonban ez nem fogta vissza, folyamatos nyomást igyekeztek helyezni a vendég kapura a hazaiak. A lehetőségek megvoltak, de néhány átlövésen és beadáson kívül nem alakítottak ki nagy helyzetet. A 77. percben büntetőt kapott viszont az MTK, Szőke jobbra tartó lövését azonban Cseh bravúrral védte. Nem örülhetett sokáig a fiatal kapus, mert két perccel később Szőke beadása Baloghot találta meg, aki második góljával meg is nyerte 2-1-re a meccset az MTK-nak.

– A mérkőzés nagy részében jól működött, amit elterveztünk. A vezetést is megszereztük egy jó labdaszerzést követően. Bátran játszottunk, jó teljesítményt nyújtott a csapat, még akkor is, ha a félidő utolsó percében egyenlített ellenfelünk. A második játékrész is jól kezdődött, komoly helyzetünk is akadt, de a gólvonalról tisztáztak. Egy párharcot követően emberelőnybe is kerültünk, de ebből viszont nem mi jöttünk ki jól. Próbáltunk támadóbban fellépni, cserékkel frissíteni, ám minőségben visszaestünk, eközben az MTK remekül használta ki minőségi szélső játékát. Kapusunk még büntetőt is hárított, meccsben tartva a csapatot, de egy védekezési hibát kihasználva megszerezte ellenfelünk a győztes találatot. Sajnálom, mert meg lehetett volna a bravúr, amire nagy szükségünk lenne – értékelt a Kecskeméti TE II. vezetőedzője, Virágh Ferenc a lefújást követően.

MTK II.–Kecskeméti TE II. 2–1 (1–1)

Budapest. Vezette: Takács Á. (Gergely, Majorné Nagy)

MTK: Csenterics –Godwords, Juhász B., Dóra, Guth – Miknyóczki (Bene 46.), Szőke, Spalek, Thiam, Juhász L. (Csöngei 90.) – Balogh B. (Necula 84.). Vezetőedző: Kanta József

KTE: Cseh – Buna, Győri, Polyák, Szamosi, Lovas Zs. (Szalai Sz. 46.) – Hatvani, Bodor (Barkóczi Á. 80.), Györgye (Lovas A. 66.) – Horváth M. (Major E. 66., Bellák 80.), Gréczi. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gólszerző: Balogh B. (44., 79.), ill. Gréczi (15.)

Kiállítva: Thiam (57.)Ny. A.