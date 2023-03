A találkozó kissé akadozó játékkal indult mindkét oldalon. Az első lövésre majd’ két percet kellett várni, ebből az Orosháza Baráth révén be is talált, majd erre Zsemberi válaszolt. A kecskemétiek következő három lövése kimaradt, így a 8. percben Mátrai Péter kétgólos hátrányban időt kért. Ez nem hozta meg a megváltást, négy perccel később a vezetőedzőnek újabb játékmegszakításhoz kellett folyamodnia, hiszen a KNKSE továbbra is gólképtelen volt. Ellenben az Orosháza Baráth és Ács vezérletével ontotta a gólokat. A 18. percben – rengeteg eladott labda és rontott lövés után – megszületett a második hazai találat, melyet Berkes-Kaiser szerzett, 2-12. A következő hírös városi gól is a beálló nevéhez fűzödött, majd Zsemberi egymás után kétszer volt eredményes hétméteresből, de a találkozó eddigre már eldőlt, hiszen az ONKC szinte minden támadásából gólt ért el. A félidőben 6-20 volt az állás.

A második felvonást vendég gól nyitotta, majd Zsemberi és Moharos talált be a Kecskemét részéről. A házigazda a becsületéért játszott, míg az Orosháza kihasználta a lehetőséget, és Morva Zoltán vezetőedző minden játékosát a pályára küldte. A két csapat között jellemzően 14-15 gólos különbség volt. A végeredmény aztán 25-43 lett. A KNKSE oldalán Molnár Noémi öt védéssel és 10 százalékos kapusteljesítménnyel zárt, Berkes-Kaiser és Zsemberi 10-10 találata kevésnek bizonyult. Az Orosházánál Bálint Anna hálóőr 57 százalékkal védett, 12 játékos lőtt legalább egy gólt, és a csapat 53 kísérletből érte el a 43 találatát.

A KNKSE 18. vereségét szenvedte el a 2022/23-as idényben, emellett két döntetlenje van és továbbra is az utolsó helyen áll. Legközelebb a Kispest NKK otthonában lép pályára március 17-én, pénteken 18 óra 30 perckor.

Mátrai Péter vezetőedző (KNKSE): – Gratulálok az Orosházának a győzelemhez! Mindenekelőtt elnézést szeretnék kérni a szurkolóktól, mert nem ezt érdemlik. Az első húsz percben eldőlt a meccs. Taktikailag nagyon fegyelmezetlenek voltunk. Rendkívül gyenge lövéseket eresztettünk el az ellenfél kapuja felé. A második félidőben tudtunk valamelyest kozmetikázni az eredményen, főleg azért, mert a vendégek már a második sorukkal játszottak. Próbálunk javítani a következő mérkőzésig, de ez így nagyon hosszú szezon lesz még számunkra.

Kecskeméti NKSE – Oxxo Energy Orosházi NKC 25 – 43 (6 – 20)

Női kézilabda NB I/B, 20. forduló 2023. március 11. szombat, 17:00 Messzi István Sportcsarnok, Kecskemét Vezette: Serfőző, Serfőző

A KNKSE gólszerzői: Berkes-Kaiser 10, Zsemberi 10 (3), Megyesi 2, Moharos 2, Porobic 1.

Kiállítások: 2 perc, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2