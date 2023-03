– A nyár végén, azaz a 2022/23-as bajnokság rajtja előtt aláírta volna, hogy tizennyolc forduló után ott állnak a dobogón, ahol most, szinte holtversenyben az Hírös-Éppel, és jelentős előnnyel a harmadikhoz képest?

– Mindenképpen a dobogó volt a célunk, ezt el is mondtam már az őszi bajnoki rajt előtt is, és természetesen nagyon örülök annak, hogy így állunk, sőt, szeretnénk, ha ez így is maradna. Télen is ennek érdekében, ezt a célt szem előtt tartva igazoltunk.

– Jelentős változások voltak a télen a keretben?

– Túlságosan nagy földindulás azért nem volt. Volt néhány távozó, és volt tulajdonképpen két érkező, akik azért minőségi igazolásnak számítanak. Hazatért Tóth Márk, aki máris újra fontos eleme a csatársornak. Emellett jó ideje volt már egy hiányposztunk, a klasszikus belső védő. Volt több persze játékosom is, akiket kényszermegoldásként tudtam itt szerepeltetni, és ők kiválóan el is látták a feladatot. Viszont most, hogy érkezett egy igazi belső védő Fehér Mihály személyében, így előrébb használhatom azokat, akiket itt szerepeltettem. Ugyanakkor több fiatalt is felhoztunk már ősszel is a felnőtt keretbe, és örülök, hogy hozzánk igazolt Paksról a fiatal Ludányi Szabolcs.

– Remekül sikerült az ősz, remekül halad a tavasz. Mik a csapata fő erényei?

– A legfontosabb a csapategység, ez a sikerünk kulcsa. Nincsen széthúzás a társaságban, nincsenek klikkesedések, jó hangulatúan telnek az edzések is, jó hangulat a csapaton belül, ez az egyik fontos kulcsa a jó szereplésnek.

– Leírná néhány mondatban a hétvégi ellenfelet?

– Az SC Hírös-Ép masszív csapat, kiváló játékerővel. Nekik is volt egy remek igazolásuk a tavaly nyáron, Gréczi Gábor nagyon sokat jelent a gárdának, elég ránézni a góllövőlistára, hogy világos legyen, mennyit. De persze nem csak neki köszönhető, hogy nagyon jó az idén az SC Hírös-Ép. Jó képességű játékosokból álló agresszív, remekül felkészített, egységes csapat a kecskeméti. Akikkel egyébként rendre tüzes rangadókat vívunk, ugyanakkor a két klub között a kapcsolat kiváló, a barátságot tehát csak a kilencven perc erejéig függesszük fel.

– Mi az óhajtott vagy akár a reális cél a hétvégi mérkőzésen?

– Mindenképpen győzelmet várok a rangadón. Ennek a kulcsa a megfelelő hozzáállás, de tudom, hogy a játékosaim tisztában vannak azzal, hogy milyen nagy a tét, átérzik a mérkőzés súlyát. Amióta én vagyok itt az edző, még csak kétszer sikerült legyőznünk a a kecskemétieket, ráadásul az őszi záró mérkőzésen itthon 3–0-ra kikaptunk tőlük. Egyszóval csakis a győzelem az elfogadható, hiszen nagy szükségünk van a három pontra is a céljaink megvalósításához, ugyanakkor az őszi fiaskó miatt is szeretnénk visszavágni.