A Déli csoportban a tizenhat kör után a második helyen álló Dunagyöngye SK a harmadik Madaras vendége volt. A rangadót 1–0-ás félidei vezetés után biztosan nyerte 3–0 arányban a Dunagyöngye. Ez a győzelem nem csak három pontot ért a szeremleieknek, hanem előzést is a tabella élén. Az éllovas Katymár ugyanis a Bácsbokod vendége volt, és a bokodiak Tóth Martin mesterhármasának, no meg a kapusuknak is köszönhetően, aki a mérkőzés elején 11-est hárított, 3–1 arányban legyőzték a listavezető Katymárt, így a Dunagyöngye SK jobb gólkülönbségével előzni tudott. Feljött a harmadik helyre a Bácsborsódot 3–2-re legyőző Vaskút, illetve a negyedikre a Kenderest 4–3 arányban felülmúló Gara.

Déli csoport: Kisszállás–Felsőszentiváni SK 0–0, BSE Vaskút–Bácsborsód 3–2, Bácsalmási PVSE II.–Tataháza 4–0, Madarasi SE–Dunagyöngye SK 0–3, Bácsbokod–Katymár 3–1, Borotai SE II.–Hercegszántói FC 3–0.,Gara–Kenderes SE 4–3.

Az Északi csoportban hazai pályán 2–1 arányban legyőzte a Katonatelepet a Fülöpszállás. Miután a második helyen álló Ballószög hazai pályán 1–1-re végzett a Kerekegyháza második csapata ellen, a fülöpszállásiak előnye a tabella élén hat pontra nőtt. A Deák Sándor gardírozta Fülöp a tavaszi idényben még százszázalékos, hiszen mind a négy mérkőzését megnyerte. A 3. Helvécia szabadnapos volt, mögöttük feljött a 4. helyre a Szabadszállás.

Észak: Ballószög–Kerekegyháza II. 1–1, TRD Szabadszállás–SC Hírös-Ép II. 2–0, Pálmonostora–Ladánybenei LC 2–0, Vasutas SK–Fülöpjakab 3–0, Fülöpszállás–Katonatelep 2–1, Bugac–Tiszaug 4–2, Jakabszállás–Jászszentlászlói SE 3–0.

A Közép csoport éllovasa, a Vadkert FC STE II. tartja ötpontos előnyét, miután 5–1 arányban legyőzte a Bócsát. Nem tévesztett lépést az első számú üldözőjük, a Kunfehértó sem, ők Szankon szerezték meg a három pontot egy 5–2-es győzelemmel. Tartja a harmadik helyét a Kaskantyú is, Virág Tibor csapata az Izsákot győzte le hazai pályán 3–1-re.

Vármegye III., Közép: Kiskőrösi LC II.–Tabdi 6–0, Kecel FC II.–Balotaszállás 6–3, Kaskantyú–Izsák 3–1, Vadkert FC STE II.–Bócsa 5–1, Szank OBSE–Kunfehértó 2–5, Kecel Senior–Akasztó FC II. 0–4, Tázlár–Császártöltés 2–3.

A Nyugati csoportban az éllovas Dunapataj szabadnapos volt, ezt alaposan kihasználta az Apostag. Az apostagiak Hartán tudtak 7–0 arányban nyerni, Kis Norbert három góllal vette ki a részét a sikerből. Ahhoz azonban, hogy a tizenhat forduló után a 3. helyen álló Apostag a tabella élére ugorhasson, az is kellett, hogy a Szentmárton megállítsa a Bátyát. Ez megtörtént, Halász László és Kiss Szabolcs góljaira bátyai részről csak egy válasz érkezett a hajrában, Csesznók István részéről, így az Apostag a tabella élére állhatott. Lőgyakorlatot tartott az Uszód a Tass vendéglátójaként, tizennégy alkalommal találtak a vendégek kapujába. Borsos Tamás öt, Deli Vádi pedig négy góllal vette ki a részét a gólzáporból.

Nyugati csoport: Dunavecse–Dunaszentbenedek 0–2, Szentmárton–Bátya 2–1, Miklósi GYFE–Fajsz 2–1, Uszód–Tass 14–0, Harta SE II.–Apostag 0–7, Hajós FC–Szakmári KSE 0–1.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 17 12 2 3 83–21 38

2. KATYMÁR 17 12 2 3 63–29 38

3. BSE VASKÚT 17 12 1 4 72–31 37

4. GARA 17 12 1 4 56–27 37

5. MADARAS 17 11 1 5 60–22 34

6. BÁCSBORSÓD 17 10 0 7 53–36 30

7. BÁCSBOKOD 17 9 1 7 25–31 28

8. FELSŐSZENTIVÁN 17 8 2 7 41–40 26

9. BÁCSALMÁS II. 17 6 3 8 35–45 21

10. KENDERES SE 17 6 3 8 33–50 21

11. BOROTA II. 17 4 1 12 23–54 13

12. KISSZÁLLÁS 17 3 4 10 23–31 13

13. TATAHÁZA 17 2 1 14 9–78 7

14. HERCEGSZÁNTÓ 17 1 0 16 13–94 3

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 18 15 2 1 66–24 47

2. BALLÓSZÖG 18 12 5 1 69–25 41

3. HELVÉCIA 17 12 3 2 48–23 39

4. SZABADSZÁLLÁS 17 10 4 3 35–20 34

5. LADÁNYBENE 17 11 0 6 51–25 33

6. BUGAC 18 9 3 6 46–39 30

7. KATONATELEP 18 7 6 5 31–27 27

8. PÁLMONOSTORA 18 8 2 8 49–50 26

9. KEREKEGYHÁZA II. 18 7 3 8 52–49 24

10. VASUTAS SK 18 5 4 9 31–44 19

11. JAKABSZÁLLÁS 18 5 4 9 30–45 19

12. TISZAUG 18 5 3 10 41–55 18

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 17 1 4 12 34–70 7

14. FÜLÖPJAKAB 18 1 4 13 24–80 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 18 1 1 16 26–57 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 17 15 1 1 80–16 46

2. KUNFEHÉRTÓ 17 13 2 2 74–26 41

3. KASKANTYÚ 17 12 1 4 63–25 37

4. KISKŐRÖS II. 17 11 2 4 60–27 35

5. AKASZTÓ II. 17 10 4 3 51–22 34

6. BALOTASZÁLLÁS 17 8 4 5 60–27 28

7. KECEL FC II. 17 8 1 8 46–43 25

8. BÓCSA 17 7 1 9 47–51 22

9. IZSÁK 16 7 1 8 32–51 22

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 17 6 3 8 32–45 21

11. SZANK OBSE 17 3 1 13 29–67 10

12. TÁZLÁR 17 3 1 13 27–68 10

13. KECEL SENIOR 17 2 1 14 12–85 7

14. TABDI 16 1 1 14 17–77 4

Vármegye III., Nyugati csoport

1. APOSTAG 15 12 1 2 60–14 37

2. DUNAPATAJ 15 11 4 0 47–11 37

3. BÁTYA 16 11 2 3 57–17 35

4. SZENTMÁRTON 16 10 3 3 61–29 33

5. USZÓD 16 10 2 4 58–22 32

6. SZAKMÁR 15 8 3 4 43–23 27

7. D.-BENEDEK KSE 15 8 3 4 39–22 27

8. MIKLÓSI GYFE 16 7 1 8 54–31 22

9. FAJSZ 16 5 3 8 36–40 18

10. HAJÓS 16 4 2 10 29–41 14

11. HARTA II. 16 2 1 13 23–68 7

12. TASS 16 1 0 15 19–105 3

13. DUNAVECSE 16 0 1 15 11–114 1