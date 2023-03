A meccs első perceiben nem adódott sok lehetőség egyik csapat előtt sem. A játékot leginkább kecskeméti labdatartás jellemezte. Az első lövésre 28 percet kellett várni, ekkor Nagy Krisztián 20 méteres szabadrúgása ment fölé. Egy perccel később rögtön jött az újabb próbálkozás, de Horváth tekerése is kevéssel elkerülte a kaput. A Vasas először a 32. percben jutott el helyzetig, és Urblik beadása után nem sokon múlt, hogy Sztojka fejjel megszerezze a vezetést, de mellé bólintott. Két minutummal később Holender húzott befelé, majd életerős lövését Varga Bence ütötte szögletre. A következő támadás már a Kecskemété volt, Katona kevergetett a jobb oldalon és beadása megtalálta középen Zekét, aki rá is dőlt, de kapáslövését Uram fogni tudta. A 40. percben Horváth, a 45. percben Belényesi kísérletezett távolról, azonban az első félidőben nem született gól.

A második felvonást is leginkább a KTE uralta, az első próbálkozás Katona nevéhez fűződött, aki a 48. percben jól hámozta át magát a vendég védőkön, azonban Uram védett. Az 51. percben egy ellentámadást vitt végig a házigazda, amely során előbb Horváth lövését blokkolták a Vasas játékosai, majd a kipattanót Szabó Alex bombázta fölé. Hat perccel később a Kecskemét újabb szép, kispasszos támadást vezetett, melynek végén Zeke beadásába Tóth tette bele a lábát, de ez még nem ért gólt. Az 59. percben viszont egy hasonló helyzet már igen, ekkor a másik oldalról jött középre a beadás Nagytól, Tóth nagyon üresen volt és közelről könnyedén befejelte a vezető találatot (1–0). A 64. percben a csereként beálló Szilágyi lőhetett tisztán, ám a Vasas középpályása nem volt pontos. A 66. percben Silye közel járt az egyenlítéshez, azonban három méterről csúnyán eltörte a labdát. Húsz perccel a vége előtt egy szabadrúgás után ismét Tóth ugrott a legmagasabbra, de fejese ezúttal a kapu mellett landolt. Negyedóra volt hátra a találkozóból, amikor a Vasas lőhetett szögletet, Litauszkiról veszélyesen perdült kapu felé a labda, de Varga résen volt. A 84. percben aztán eldöntötte a három pont sorsát Szabó István csapata. Egy villámgyors kontra során Szuhodovszki indította Banó-Szabót, a ballábas játékos rávezette Uramra, majd higgadtan emelte át a kapust (2–0). Az utolsó pillanatokban a sérüléséből visszatérő Szalai Gábor majdnem meglőtte a harmadikat is, de végül maradt a kétgólos hazai siker.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Szervezett Vasas ellen játszottunk, nem volt könnyű mérkőzés. Két év alatt már ötödik alkalommal találkoztunk velük, nem egyszerű ilyenkor újat mutatni a másiknak. Az első félidőben is jól játszottunk, a széleken már akkor is jól bontottuk meg a Vasas védelmét, de a befejezéseknél hiányzott valami plusz. A szünetben átbeszéltük a lehetséges forgatókönyveket és tudtuk, ha megszerezzük a vezetést, kinyílnak a vendégek és akkor lesz területünk lezárni a meccset. A cserejátékosaink ebben a szellemben léptek pályára. Bár a vezető gólunk után feléledt a Vasas, a lecsorgó labdákat jól összeszedték, de összességében végig uraltuk a meccset és megérdemelt sikert arattunk. Külön öröm számomra, hogy egymás után két meccsen nem kaptunk gólt. A céljainkat egyelőre csak az öltözőben beszéljük meg. Én továbbra is pontokban gondolkozom, és bizakodó vagyok a jövőre nézve.

Kondás Elemér, a Vasas FC vezetőedzője: – Nem úgy alakult ez a meccs, ahogy elterveztük. Az utolsó helyen állunk, ilyen helyzetben még többet kellene hozzátennünk a mérkőzéseken, hogy pontokat szerezzünk. A hazai csapat jobb volt nálunk, viszont nagyon sajnálom az első bekapott gólt. Nagyon könnyű találat volt, nem szabad ilyen esélyt adnunk az ellenfelünknek. A második gól már azért született meg, mert kitámadtunk. Nekünk is voltak biztató lehetőségeink, az első félidőben Sztojka, a második játékrészben Silye találhatott volna be. Ami nálunk kimaradt, az a Kecskemét oldalán bement. Nagyon kevés gólt tudunk lőni, ezt koncentrációs problémára tudom visszavezetni.

A hátralévő tíz meccsből hat győzelemre van szükségünk ahhoz, hogy ki tudjuk harcolni a bennmaradást.

Kecskeméti TE – Vasas FC 2–0 (0–0)

Kecskemét, 3223 néző, Vezette: Farkas Ádám (Vígh-Tarsonyi Gergő, Aradi József)

KTE: Varga B. – Nagy K. (Katona M. 69.), Szabó A., Vágó, Belényesi, Zeke – Nikitscher (Meszhi 87.), Szuhodovszki (Szalai G. 87.), Katona B. (Banó-Szabó 60.) – Horváth K. (Májer 69.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Vasas: Uram – Baráth (Ódor 62.), Litauszki, Hegedűs, Iyinbor (Zimonyi 72.), Silye – Hinora (Szilágyi 46.), Sztojka (Hidi 62.), Urblik (Szalai J. 79.), Holender – Balogh. Vezetőedző: Kondás Elemér

Gólszerző: Tóth (59.), Banó-Szabó (84.)

Sárga lapok: Nikitscher (18.), Tóth B. (45.), Horváth (50.), Zeke (76.), Vágó (81.), Banó-Szabó (85.) ill. Litauszki (12.), Sztojka (26.), Baráth (50.)