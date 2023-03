Mindkét együttes újonc ebben a bajnokságban, azonban teljesen ellentétes utat járnak be. A Vasas hosszú idő óta a tabella utolsó, 12. helyén tanyázik, míg a Kecskemét ezzel ellentétben második, gyakorlatilag elérve célját.

– Pár napot aludtam erre azóta, de most is úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az elsődleges célt elértük – mondta Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Kettő-három pont hiányzik ehhez, én is 38-39 pontban húztam meg korábban a bennmaradás alsó határát. Lehet természetesen számolgatni, de ha szükséges is ez a pár pont még, véleményem szerint a bennmaradásunk akkor sem forog már veszélyben. Két forduló után nagyon meg vagyok elégedve a csapat és stáb teljesítményével. Őszintén mondom, hogy tavaly júniusban nem gondoltuk volna, hogy március elejére a csapat majdnem teljesen eléri a kitűzött pontszámot. A mutatott játék, a hozzáállás ugyanakkor a legmagasabb szinten mutatkozott meg, és nagyon örülök, hogy el tudtuk érni ezt az eredményt két kör alatt.

Felmerül természetesen, hogy mi lehet az új célja a klubnak, de ez is kiderült.

– Szeretnénk a lehető legtöbb pontot begyűjteni. Ez közhelynek hangzik, de ezt komolyan is gondoljuk. Nagyon sok csapat küzd a kiesés ellen, így rendkívül nehéz és kiegyensúlyozott harmadik körre számítok, ami sok döntetlent hozhat, illetve egészen biztosan nagyon harcos mérkőzések előtt állunk. Az első körben 20, a másodikban 16 pontot gyűjtöttünk be, a harmadikban nagyjából egy ennek megfelelő átlagot szeretnénk elérni. Azzal már biztosan a felsőházban zárnánk. Nem tudom előre megmondani, hogy sikerül-e, de nagyon bízom benne, hogy a csapat ugyanolyan kiegyensúlyozott teljesítményre lesz képes, mint eddig. Meglátjuk a végén, hogy ez konkrétan mire lesz elég, de a csapat felé is azt közvetítjük, hogy elsőként szerezzük meg azt a pár pontot még, amit a szezon előtt megbeszéltünk, utána pedig minden mérkőzést úgy akarunk lejátszani, hogy pontot, pontokat szerezzünk – mondta Szabó István.

A KTE hazai pályán 0–0-os döntetlent ért el a Vasas ellen korábban, majd idegenben 2–1-re nyertek a lila-fehérek.

– Kondás Elemér barátom és kollégám nincs könnyű helyzetben, el is mondta, hogy szeretnék a jó sorozatunkat megszakítani. Ezen nincs csodálkoznivaló, természetes, hogy egy NB I-es csapat szeretne ponttal vagy pontokkal gazdagodni, ezzel mi is így vagyunk.

Természetesen a hét során végig a Vasasra készültünk, elég sokszor találkoztunk velük az utóbbi időben, így a két csapatnak nincs sok titka egymás előtt. Jöttek különböző hírek a Vasas keretéről a hét a folyamán, de mi ezzel nem foglalkozunk, alkalmazott taktika szerint készülünk ellenük. Bízom benne, hogy most is szép számmal jönnek ki szurkolók a mérkőzésre, mert nagyon sokat jelentenek nekünk. A holtpontokon rendre át tudnak segíteni minket, így volt ez legutóbb itthon az Újpest ellen, de múlt héten Kisvárdán is. Most pont abban a fázisban vagyunk, hogyha ezt a Vasas elleni is megteszi a közönség, akkor itthon tudjuk tartani a pontot, pontokat, ami a végelszámolásnál nagyon sokat jelenthet – mondta Szabó István.