Az U17-es gárda ellenfele a 8. percben szerezte meg a vezetést Joó Marcell révén. Nádudvari Bence a 14. percben egyenlített, egy percre rá azonban már újra a vendégek vezettek 2–1 arányban. Ezt követően már csak küzdöttek a csapatok, elsősorban a hazai gárda dominált, több gól azonban nem esett, így a Magyar Futsal Akadémia nyerte meg a mérkőzést.

– Nagy rangadót játszottunk az MFA-val, és sajnos most mi maradtunk alul – értékelte az U’7-es csapat meccsét Móra Viktor, a csapat vezetőedzője. – Voltak hiányzóink, de ennek ellenére teljes erőbedobással mentünk bele a mérkőzésbe. Többnyire nálunk volt a labda, és voltak is veszélyes helyzeteink, de a kispad hossza döntött ma is. Attól függetlenül, hogy vereséget szenvedtünk, gratulálok a játékosaimnak, hiszen ezen a mérkőzésen is nagyot küzdöttek, ami számomra a legfontosabb.

A kecskeméti fiatalok az MFA ellen pótolt mérkőzést követően tizenhét mérkőzésből 31 pontot szerezve a negyedik helyen állnak a bajnoki tabellán.

Az U20-as csapat nem sokat teketóriázott, Kajtár Mátyás révén már a 7. percben 2–0 arányban vezettek, és az első félidőben betalált még Gondi Károly, Farkas Bálint és Haász Benjámin is, így 5–0-ás hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész első felében kétszer betalált ugyan az MFA, a hírös városiak azonban az utolsó két percben Tóth András, Barcsay Valter és Gondi Károly révén gyorsan szereztek még három gólt, így alakították ki a 8–2-es végeredményt.

– Régen játszott a csapat együtt, így jó volt már végre újra látni őket a pályán – értékelt Móra Viktor, a csapat edzője. – Fegyelmezetten védekeztünk, és szép támadásokat építettünk az első félidőben, így megérdemelten mentünk többgólos előnnyel a szünetre. A második játékrészben lehozta kapusát az MFA, de csak szépíteni tudtak. Az utolsó két percben szépségdíjas gólokkal tudtuk még emlékezetesebbé alakítani a mérkőzést. Jó teljesítmények mellett értékes győzelmet arattunk.

A ScoreGoal Kecskemét U20-as garnitúrája az eddig lejátszott tizenhét mérkőzésből 28 pont megszerzésével jelenleg a 6. helyen áll az U”0-as futsal NB I. tabelláján.