Lezárul a második kör az NB I.-ben, és a szezon előtt biztos kiesőnek tartott Kecskemét nemhogy nem akar lefelé csúszni a tabellán, még a 22. fordulóban is dobogósként vívhat rangadót a tavalyi ezüstérmes otthonában. Jó formában is vannak a csapatok, hiszen a hazaiak öt, míg a KTE hét mérkőzés óta veretlen már bajnoki mérkőzésen. A két együttes igazán izgalmas és fordulatos csatát vívott Kecskeméten is, akkor a Széktói Stadionban 3–3-as döntetlen született, így szinte megjósolhatatlan, mire megy egymással a két együttes.

– A Kisvárda klubfelépítését hét-nyolc éve követem már, akkor még Cegléden dolgoztam, az NB II-ben egymás ellen csatáztunk. Akkor kiestek, de azóta újjá lett építve gyakorlatilag minden, nagy utat jártak be, új stadionban játszhatnak, komoly csapat épült. Tavaly ezüstérmesek lettek a bajnokságban, vagyis nem egy kifutott eredményről van szó, hanem évek óta egyre feljebb lépnek, a nemzetközi kupában is több kört mentek. Elsősorban külföldiekre építenek, de nagyon jó képességű magyar játékosaik is vannak – mondta az ellenfélről Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

Az esélyek kapcsán a lila-fehérek trénere elmondta, az említett okok miatt a Kisvárda ruinosabb, érettebb csapat talán, így hazai pályán nagyobb sansza lehet a sikerre, de tisztában vannak azokkal az erősségekkel, melyekre fel kell készülniük. Amennyiben meccs közben is jól reagálnak, megvan az esélyük arra, hogy jó eredményt érjenek el. A Kisvárda különösen motivált lehet, hiszen hét közben nagy meglepetésre 2–0-ra kikapott és kiesett a Magyar Kupában Budafokon.

– Véleményem szerint is rangadó ez, de az említett okok miatt azért a Kisvárdát esélyesebbnek érzem hazai pályán, láthattuk, hogy a Ferencváros ellen is milyen agilisan futballoztak otthon. Volt alkalmam a kupameccset is megnézni Budafokon, s bár nem jutottak tovább, az látható, hogy teljes sorral milyen erőt képviselnek. Rendkívül kreatív csapat, jók az átmenetekben és a széleken is, elég csak Camaj vagy Navratil nevét említeni. Nagyon kell erre figyelnünk. Amennyiben ezeket a játékhelyzeteket jól tudjuk kontrollálni, akkor pontot, pontokat szerezhetünk idegenben is, ebben nagyon bízom, hiszen a héten megfelelően tudtunk rájuk készülni. Egy agresszív támadójátékra számítok részükről, mert biztosan felbőszítette őket a kiesés, amit hazai pályán pontokkal szeretnének feledtetni. Nekünk az a célunk, hogy ezt megakadályozzuk – mondta a tréner.

A Kecskeméti TE az Újpest, míg a Kisvárda a Vasas ellen játszott 2–2-es döntetlent az előző körben. Hiába azonosak az eredmények, mégis ami Kecskeméten öröm volt, az a várdai játékosoknak csalódás. A KTE emlékezetes meccsen mentett pontot végül a 95. percben, amivel biztossá vált, hogy egy éve nem kapott már ki a Széktói Stadionban.

– Örültünk, de egymás közt erről keveset beszéltünk, mert készülünk a következő meccsre.

Szeretnénk minél tovább megtartani ezt, de nem a sorozat ebben a fő szempont, és nem is akarjuk, hogy ez nyomással járjon. Hazai pályán mindig extra energiákat is mozgósítva küzd a csapat, hiszen érezhetően nagyon jó a kémia a játékosok, a stáb és a szurkolók között. Közel 4 ezer néző volt kint az Újpest ellen olyan időjárási körülmények közt, amikor a hideg mellett az eső is végig kellemetlenséget okozott a drukkereknek, ennek ellenére végig hatalmas elánnal támogattak minket. Ez nagyszerű dolog számunkra, egyben kötelez is minket arra, hogy hazai pályán az utolsó leheletünkig harcoljunk, ahogy hétvégén is. Ezt szeretnénk tovább vinni idegenben is – tette hozzá Szabó István.