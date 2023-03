Pénteken a címvédő, a bajnokságot toronymagasan vezető Ferencváros a jó formában lévő Mezőkövesdet fogadja majd a Groupama Arénában. A zöld-fehérek már csak azért is lépnek ilyen korán pályára a fordulóban, mert jövő csütörtökön már az Európa Ligában kell pályára lépni Sztanyiszlav Csercseszov csapatának a német Bayer Leverkusen ellen. A fókusz alighanem már azon a találkozón van a 16 pontos előnnyel vezető FTC-nél, így nagy kérdés, mennyire tartalékolnak majd a hazaiak.

Szombaton két dobogós csap majd össze, hiszen a második Kecskemét a harmadik Kisvárda vendége lesz.

Mivel a két csapat ősszel 3–3-as döntetlent játszott, illetve hosszú idő óta veretlen is a két gárda, igen jó találkozóra van kilátás, melynek végkimenetele megjósolhatatlan. A Paks–Zalaegerszeg csatának is megvan a maga tétje, hiszen egyelőre mindkét együttes kényelmes távolságra van a kieső zónától, de aki itt nyerni tud, az hatalmas levegővételhez juthat, ellenkező esetben viszont könnyen nyomás alá is kerülhet. Bőven van már teher a Fehérvár és a Vasas játékosain, hiszen a hazaiak pont nélkül maradnak a sereghajtó angyalföldiek ellen, biztosan vonal alá kerülnek a forduló végére.

Vasárnap további két mérkőzés következik majd, a dobogóra hajtó Puskás Akadémia a bennmaradásért harcoló Budapest Honvéd vendége lesz, míg a szintén nehéz helyzetben lévő Újpest az utóbbi hetekben remekelő, egyedül a Ferencváros ellen botló Debrecent fogadja majd a forduló zárásaként.

Az OTP Bank Liga 22. fordulójának programja:

Március 3. (péntek):

Ferencvárosi TC–Mezőkövesd Zsóry FC 20 óra 15 perc.

Március 4. (szombat):

Kisvárda–Kecskeméti TE, 14 óra 15 perc, Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 17 óra 45 perc, MOL Fehérvár FC–Vasas FC 20 óra 15 perc.

Március 5. (vasárnap):

Budapest Honvéd–Puskás Akadémia FC 15 óra, Újpest FC–Debreceni VSC 18 óra 30 perc. Ny. A.