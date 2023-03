A már biztosan bajnok NNC Frogs hazai pályán szerette volna megadni a módját az ünneplésnek, hiszen a „Békák” nem akarták elrontani a pazar tavaszukat. Az SZTE EHÖK SE kemény diónak bizonyult, hiszen az utolsó tíz percig nagyon jól tartotta magát a szegedi gárda. A végén azonban Somogyi, Dobosi és Treiber is betalált, így a Frogs 3–0-ra nyert.

A Siland számára is garantált volt a bronzérem már, de a sereghajtó Apátfalvát ennek ellenére sem kímélték, a hét gólig jutó Gréczi Gábor vezértletével 13–1-re nyert a kecskeméti klub. Hazai oldalon Halasi Károly is mesterhármasig jutott, de betalált Terecskei, Herczeg és Nagy is. A bajnokság gólkirálya is a bajnoktól került ki, Kovács József 32 találattal vette ki a részét végül a lajosmizsei bajnoki címből.