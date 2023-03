Az őszi idényt a 4., helyen zárta a Dusnok, a 3. Nemesnádudvarral megegyező pontszámmal, és három pont hátrányban a 2. Foktőhöz képest. Az első tavaszi fordulóban aztán hazai pályán legyőzte őket a Foktő, hogy a dusnokiak a múlt héten Kelebián javítsanak, ahol 5–0 arányban gyűjtötték be a három pontot, és ennek köszönhetően visszafoglalhatták a dobogó harmadik fokát.

– Ez, tehát a jelenlegi helyezésünk az, ami szerintem az idei évben mindenképpen benne van a csapatban, aminek az eléréséhez nincs szükség különösebb csodára, elég, ha nagyon odafigyelünk, és nem hibázunk túl sokat. Hogy aztán ennél jobb eredmény kisülhet-e még ebből az idényből, az a következő négy hétben dől el, miután a Borotával nem csak most hétvégén találkozunk, hanem április 16-án is, és a Foktővel is összecsapunk hamarosan újra, április elsején. Ezek a meccsek még javíthatnak a kilátásainkon. Az eddigi, 2022/23-as mérleg a Borotának és a Foktőnek kedves ugyan, az ellenük elveszített mérkőzések ugyanakkor nem rendszerszintűen kódolt vereségek voltak, tehát nem olyan meccset játszottunk velük, amelyen esélyünk sem volt, sőt. A Foktő elleni mérkőzést az első félidőben eldönthettük volna a magunk javára, ám ezt elmulasztottuk, a második játékrészben aztán – elismerem – nagyon ránk jött a Foktő és nem érdemtelenül nyert. A borotai vereség alkalmával érdekes módon a második játékrészben rukkoltunk elő jobb teljesítménnyel, azt nyertük is volna, csak hát az elején túl nagy hátrányt szedtünk össze, de nem volt egyszerű az a meccs sem, rengeteget kellett cserélnem, és eleve foghíjas volt a csapat. Ezekre a tapasztalatokra alapozom én azt, hogy itt azért még lesz, lehet beleszólásunk a dolgok alakulásába. És nem is főként a rangadókon elért eredmények miatt csúsztunk vissza a negyedik helyre, inkább azért, mert volt az ősszel nem egy hazai mérkőzésünk, amikor gyakorlatilag nyert helyzetből engedtünk ki a markunkból pontokat. Érdekes módon az ősszel idegenben tulajdonképpen eredményesebbek voltunk, mint hazai pályán. Arra ugyanakkor egy mondat erejéig visszatérnék, hogy természetesen egy harmadik helyezés sem lenne csalódás, sőt, tisztában vagyunk azzal, hogy a harmadik hely megtartása is bravúr lenne. Erős a mezőny, kiszámíthatatlan, a tavaszi első két forduló is megmutatta, hogy nincs olyan mérkőzés, amit bárki félvállról vehetne.

A bronzérem sem lenne tehát tragédia, annál is inkább, mert Dusnokon ez az év az építkezés éve, amikor fokozatosan igyekeznek néhány tizenévest beépíteni a csapatba.

– Nem csak kényszerűségből, tehát akkor, ha egy tapasztalt alapember sérülés miatt kiesik – van erre is példa az idén is sajnos, –, hanem eleve eltervezett módon. Ennek megfelelően a télen nem is volt nálunk játékosmozgás. A felkészülésünk a hozzáállást tekintve példásan sikerült, végig jó volt az edzéslátogatottság. A felkészülést inkább az hátráltatta, hogy az eredetileg tervezett négy ellenfelünkből három lemondta az edzőmérkőzést, így nem olyan erejű ellenfelekkel találkoztunk olyan sorrendben, amilyenben én ideálisnak láttam volna. A Kalocsa volt az, akivel összejött az eredetileg tervezett edzőmeccs, és beugróként meccselt velünk a Tevel és a Bátya.

Ami a hétvégi mérkőzést, a Borota elleni illeti, természetesen győzni szeretnének. – Egy Dusnok nem is mehet ki máshogy a pályára hazai pályán, mint azzal a céllal, hogy meg akarja nyerni a meccset, nem lesz ez másként a listavezető ellen sem – utalt a hétvégi találkozóra Sáfrán Ferenc. – Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy visszavágjunk a Borotának az őszi vereségért, no meg annak érdekében is, hogy megalapozzuk egy minél szebb érem megszerzésének a lehetőségét.