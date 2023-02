Az elmúlt években a téli felkészülési időszak soha nem a jelentős játékosmozgásokról szólt vármegyei szinten. Ehhez képest a vármegyei bajnokság őszi idényét a tizennégy csapatos mezőnyben a 12. helyen záró Hartánál jelentősnek mondható változások történtek a felnőtt keretben. Vármegyei szinten minőségi játékosok távoztak a keretből, viszont minőségi játékosok is éreztek a helyükre. Az őszi szereplés némi csalódást keltett Hartán, – igaz, a helyzet kevésbé súlyos, mint amilyennek látszik, mert a Harta ugyan alulról a harmadik a tabellán, ám mindössze három pont választja el az 5. helyezettől az idei, szokatlanul kiegyenlített mezőnyben –, ennek fényében nem meglepő, hogy történtek változások. Távozott a kerettől a gólzsák Sibalin Dániel, ő Ausztriában folytatja. Az Akasztóhoz igazolt Varga Milán, Gárdonyba tette át a székhelyét Tóth Barna, és elhagyta a Duna partot – legalábbis a Bács-Kiskun vármegyei partszakaszát – Szpirulisz Markosz is. Letörni azonban nincs okuk a hartai szurkolóknak, hiszen az érkezők névsora is meggyőző. Három labdarúgó, Vajda Brendon, Dunai Rudolf és Mihály Dávid Kiskőrösről teszi át a székhelyét Hartára, Máthé Dávid korábban a Bonyhád VLC, a Hartán egyáltalán nem ismeretlen Ivacs Gábor pedig a Nagykarácsony csapatát erősítette.

Aki meg akar győződni arról, hogy hogyan áll a felkészülés során Csehi Tamás szakvezető megújult kerete, az holnap délelőtt Soltvadkerten megteheti, ott játszik ugyanis 11 órától felkészülési mérkőzést a Harta, nem is akárki, hanem az éllovas és bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza ellen.