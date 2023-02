Kedden jelentette be a KTE, hogy mindent rendben találtak az illetékes hatóságok, így a tervezettnél kettő héttel előbb, már az Újpest ellen megnyithatja a városi lelátót.

– Természetesen beszéltünk róla, hogy milyen lesz majd így játszani a stadionban, hiszen egyikünk sem lépett még így pályára hazai meccsen. Pluszt fog adni mindenképpen az, hogy még többen lehetnek. Kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz így a hangulat, de az biztos, hogy csak pozitívan tehet majd hozzá a mérkőzéshez – mondta a KTE fiatal támadója, Katona Bálint.

Az 20 esztendős támadó kitűnő formában van ebben a szezonban, 6 góljával vezeti a házi góllövőlistát, ősszel például az aktuális ellenfél kapuját is bevette.

– Arra mindenképpen emlékszem, hogy az Újpest nagyon jól futballozott azon a meccsen, picit talán a semmiből is jött akkor a vezető gólunk, amit Tóth Barna rúgott. Csereként álltam be, már a padon is próbáltam elképzelni magam a pályán, hogyan tudok majd leginkább segíteni a csapatnak, ha beállok. Jól alakult a becserélésem, a második gól előtt el tudtam futni a jobb oldalon, aztán szerencsére mindkét kapufa velem volt és a hálóba pattant a labda. Az Újpest egy jó csapat, tele kitűnő játékossal, ezt akkor is megmutatták – mondta a Kecskemét játékosa.

Az Újpest jelenleg a tabella 9. helyán áll, míg a Kecskemét továbbra is második, ennek ellenére a hazaiak most sem bízzák el magukat.

Katona Bálint szerint a jó helyzetkihasználás mellett a stabil védekezés lehet ezúttal is a kulcs.

– Nyerni szeretne az Újpest, ebben biztos vagyok, de természetesen mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a pontokat, ahogy mindig. Ki-ki meccs lesz, döntő lehet az, hogy az adódó lehetőségeinket kihasználjuk, ami mellett a megszokott, stabil védekezésünkre is szükség lesz.

Katona Bálintnak továbbra is a csapat sikere a fontos.

– Az elején szerencsére elkezdtek jönni a gólok, akkor már próbáltam belőni, hogy mennyivel lenne jó zárni az idényt. Azt gondolom, hogy 10 találattal ez már egy jó szezon lehetne a saját szempontomból. Annyit szeretnék rúgni, amennyit csak lehetséges, meglátjuk mi lesz belőle. A legfontosabb viszont az továbbra is számomra, hogy ez a csapat sikerességével párosuljon – zárta gondolatait Katona Bálint.

A Kecskeméti TE–Újpest FC mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.