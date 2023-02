– Az egyéni képzéseknek az ötlete már jó néhány éve felvetődött a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetségnél, amikor éppen itt Kiskunmajsán, Szikora Melindával, a majsai kötődésű válogatott kapussal együtt szerveztünk egy nyári tábort. A járványhelyzet miatt nem tudtuk folytatni a táborokat, de múlt év végén úgy gondoltuk, hogy újra elő kell venni ezeket a képzéseket. Nem csak amiatt, hogy az utánpótláskorú játékosoknak adjunk ilyen tapasztalatszerzési lehetőségeket, hanem amiatt is, mert nagyon sok helyen edzéshelyszínek zártak be az energiaárak hatására. Nemrégiben Solton tartottunk egy kapusképzést, melyre harmincheten jelentkeztek. Majsán átlövők is csatlakoztak és úgy gondolom, hogy tartalmas programot sikerült összeállítani, ahol az egyéni képzések mellett, egy kuriózumnak számító, mentál coaching képzést is tudtunk biztosítani az itt lévő 12-16 éves gyerekeknek – nyilatkozta Járdi Ádám, a megyei kézilabda szövetség elnöke.

Pastrovics Melinda elmondta, hogy a solti kapusképző nap is nagyon sikeres volt.

– A kezdeményezés kapcsán nagyon sok szövetség kapott kedvet hasonló napok szervezéséhez és tárgyalásban vagyunk, hogy másutt is legyenek ilyen képzések. Farkas Andreával közösen végezzük a munkát, most itt Kiskunmajsán, jövő héten pedig Somogy és Baranya vármegyében folytatjuk. Örülünk neki, hogy elindult ez a dolog és szívesen megyünk bárhová, ahová hívnak és megszervezik ezt a lehetőséget. Azt tapasztaltuk, hogy nagy az igény az ilyen felkészítésekre a játékosok és a kisebb egyesületek edzői részéről is – mondta el Pastrovics Melinda.