A kecskemétiek és szurkolóik számára kedden késő este izzott a szolnoki Tiszaligeti csarnok, hiszen nagy bravúrt ért el Forray Gábor csapata, küzdelmes és szoros meccsen legyőzte a hazai pályán eddig veretlen bajnokesélyest. Ünnepelni igazán azonban legfeljebb a szurkolók ünnepelhettek, hiszen a csapat szerda reggeltől már a következő feladatra, az Alba Fehérvár elleni találkozóra koncentrált, amit nehézségét tekintve nem sokkal könnyebb feladat, mint a Szolnok legyőzése.

A két gárda őszi összecsapását a székesfehérváriak nyerték meg, így a visszavágás vágya is hajtja a kecskeméti férfi kosárlabdázókat, no meg szeretnének újra lehetőséget adni a hírös városi szurkolóknak az ünneplésre. Ünnepelni az Alba játékosai is nagyon szeretnének már, a fehérvári gárda ugyanis az előző négy körben csak egyszer tudott nyerni.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét háromszor volt eredményes, és ezzel tartja a 7. pozíciót.

Tehát az elmúlt hetek formáját tekintve a fehérváriak hullámvölgyben vannak ugyan, ám a keretüket tekintve mindenképpen a bajnokság topcsapatai közé sorolandók. Többek között erre is felhívta a figyelmet Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője.

– A nyíregyházi meccsen, az ott elszenvedett vereséggel úgymond a sírba tettük saját magunkat.

Kedden viszont a szolnoki győzelemmel sikerrel kiemelte onnan saját magát a csapat – utalt Forray Gábor a tényre, hogy a hírös városiak életében is vannak magasságok és mélységek, de ez egyrészt nem rettenti a gárdát, ugyanakkor azon dolgoznak, hogy minél inkább a magasság legyen a jellemző, nem utolsósorban a tabellán elfoglalt helyezést illetően.

– Természetesen mentálisan óriási lökést adott a szolnoki siker számunkra, ami azért sem mellékes körülménye, hiszen utána mindösszesen két napunk volt felkészülni egy újabb kemény csatára. Boldogok vagyunk, hogy a szomszédvári derbit megnyertük, ám szerda reggel óta már csak arra fókuszálunk, hogy pénteken is eredményesek tudjunk lenni az Alba ellen. Magunkra kell elsősorban koncentrálni, és a legerősebb játékával érkező Albára kellett felkészülnünk rövid idő alatt. Csak akkor lehetünk ezúttal is sikeresek, ha száz százalékosan fókuszálunk, betartjuk az eltervezett stratégiát. Egy harcos meccsre számítok, és bízom benne, hogy most már hazai pályán is kiszakad az a bizonyos zsák, és egy jó dobóformával tudunk előrukkolni. Annak ellenére, hogy az aktuális ellenfelünk most néhányszor kikapott, még mindig topcsapatnak tartom őket, hiszen nagyon kompakt, erős kerettel bírnak – mondta a vezetőedző.

– Szerintem a végelszámolásnál ott lesznek, ahol az érmeket osztják.

Négy magyar válogatottat tudhatnak a soraikban, közülük Somogyival a fiatalszabálynak is megfelelnek. A légiósaik is minőségi kosárlabdázók. Nemrég kiegészültek egy centerrel, továbbá De Cosey tavaly bent tartotta gyakorlatilag a ZTE-t, szóval komoly játékosokról van szó. Más stílusban védekeznek, mint a Szolnok, de megvannak azok a területek, amelyeken szeretnénk majd érvényesülni ellenük. Jól szedik a lepattanót, és abból gyorsan mennek át támadásba. Veszélyesen, jó százalékkal dobnak távolról, ez plusz feladatokat fog jelenteni számunkra. A kulcs az lesz, hogy ne engedjük nekik, hogy felgyorsuljanak és rendezetlen védelem ellen támadhassanak. Szurkolóinkra ezúttal is nagyon számítunk, jöjjenek ki minél többen és biztassák a csapatot a csarnokban! – zárta gondolatait a tréner.

A mérkőzés péntek este 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban.