A Szent István SE stabil középcsapatnak számít a bajnokságban, a 19. fordulót a 9. helyről várják. Eddigi 18 meccsén abszolút kiegyenlített a mérlege a hazaiaknak, hiszen nyolc-nyolc győzelem és vereség mellett két alkalommal játszottak döntetlent. Legutóbb az éllovas Vasas vendége volt a SZISE, és nem is bírta felborítani a papírformát, miután 34–25-ös vereséget szenvedett.

A Kecskeméti NKSE sok sebből vérzik, az egyébként is szűk létszámmal dolgozó, fiatal csapat különböző okok miatt tovább fogyatkozott a legutóbbi fordulóban, így nagy különbségű vereséget szenvedett a Tempo elleni alsóházi derbin (25–42). A Kecskemét hossz idő óta sereghajtó a bajnokságban, egyetlen győzelme mellett kettő döntetlent és 16 vereséget számol.

A két együttes legutóbbi összecsapásán a SZISE örülhetett a végén, 36–31-re nyert a Messzi István Sportcsarnokban a mostani vendéglátó még tavaly októberben.

Mátrai Péter, a kecskeméti együttes vezetőedzője most sem számít hat könnyű mérkőzésre, igaz, a Kecskemét esetében minden találkozó komoly nehézségeket jelent a szűk létszám miatt. A KNKSE nem meglepő módon a hajrákra esik szét, ami a fáradtságra vezethető vissza, ezt nehéz lesz elkerülni a tököli bajnokin is. A kecskemétiek egyik reménye az lehet, ha a kettős engedéllyel rendelkező, békécsabai játékosok is bevethetőek lesznek, ahogy arra már a Tempo elleni vereség után a csapat trénere is utalt. Emellett a technikai hibák száma rendre visszatérő probléma, ezek számát is mindenképpen csökkenteni kellene a folytatásban, hogy több esély legyen a pontszerzésre.

– Nagyon komoly csapathoz utazunk, mély kerete tele van korábbi élvonalbeli játékosokkal. Szeretnénk minél szorosabb mérkőzést játszani – mondta röviden a mérkőzés kapcsán Mátrai Péter, a Kecskeméti NKSE vezetőedzője.

A Szent István SE–Kecskeméti NKSE mérkőzést vasárnap 18 órakor rendezik Tökölön.