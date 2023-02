Ami az infrastruktúrát illeti, az őszi idény dereka óta irigylésre méltó helyzetben van az Akasztó, hiszen készen áll, sőt, sikerrel bemutatkozott az új füves pálya, és folyamatos használatban van a műfüves pálya is. Ennek köszönhetően nem nehéz edzőpartnereket hívni Akasztóra, szívesen jönnek ide játszani, hiszen kiválóak a viszonyok, és aki ide érkezik, az tudja, hogy kulturált körülmények között fog tudni készülni, meccselni. Judák László, az egyesület technikai vezetője elmondta, hogy mindezek fényében nem is terveztek idegenben játszani a felkészülési időszakban, az összes edzőmeccsüket hazai pályára kötötték le. A keret egyébként január második felében kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra, egészen a bajnoki rajtig heti három edzés szerepel a programban, és összesen hét felkészülési mérkőzést terveztek be. A felkészülési időszak elején hétvégenként kettő, a folytatásban hétvégenként egy összecsapást.

Ami a csapat helyezését illeti, azzal már kevésbé elégedettek az akasztóiak, mint az infrastruktúrával. Pedig az ősz folyamán le ritkán focizták a csapatot a pályáról, szinte mindenkinek egyenrangú ellenfele volt a Szrenkó István vezette gárda, mégis mindössze három győzelemmel, négy döntetlennel, és hat vereséggel az utolsó előtti helyen telelt a felnőtt csapat. Az őszi idény végére kialakult gólkülönbség sejteti, hogy mi lehet a probléma. A tizenkilenc kapott gól nem sok, a tizenegy rúgott gól azonban édeskevés. A vezetőségnek azonban nem kellett a tabellát tanulmányozni ahhoz, hogy ezt a problémát fölfedezzék, az ősz folyamán folyamatosan elismerték, hogy egyelőre nincs olyan a csapatban, akinek pontosan a lábára illene a góllövő cipő. Az eddigi felkészülési mérkőzések során ugyanakkor a góllövéssel nem volt probléma, ahogy a Hamupipőke című mesében is sokan felpróbálták a bálon elhagyott cipellőt, úgy az akasztói keret tagjai közül is többen próbálgatták azt a bizonyos góllövő cipőt, és többeknek is passzolt a lábára. Nem is ártana a jelenleg rendelkezésre áll kereten belül felfedezni a két akasztói gólzsák, a ma már technikai vezetőként a klubot szolgáló Judák László vagy a nemrégiben visszavonult gólzsák, Lázár Zsolt utódját, hiszen nagy játékosmozgás nem várható Akasztón a télen.

–Azt nem mondom, hogy változás egyáltalán nem lesz, hiszen jelen állás szerint elképzelhető, hogy bővül a keretünk, ahogy az is, hogy távozó is lesz, de csak egy-két játékosról van szó, és hogy egészen pontosan kik és merre tartanak majd, azaz ki érkezik és ki távozik, arról majd csak akkor nyilatkoznánk, amikor végleges lesz a helyzet

– jelentette ki Judák László, akinek a góljait, gólratörő játékát manapság, a gólínséges időkben a szokásosnál gyakrabban felemlegetik az akasztói pálya mellett.

A csapat az első felkészülési mérkőzését január 28-án, szombaton játszotta, akkor a Ráckevét látták vendégül. 3–3-ra végződött az a mérkőzés, akasztói részről kovács Tibor, Szabó Zsolt és Szabó Ákos voltak azok, akik felpróbálták a góllövő cipőt, és passzolt a lábukra. Másnap az örök rivális Kiskőröst fogadták, azt a meccset a Kiskőrös nyerte 5–2-re, hazai részről Szabó Ákos és Palla Lajos találtak be a vendégek kapujába.

A mögöttünk álló hétvégén újra két mérkőzést vívott meg a vármegye egyes felnőtt csapat. Szombaton a Dömsödöt fogadták – a Dömsöddel, akárcsak a Ráckevével évekre visszamenően jó kapcsolatot ápol az akasztói egyesület, így tehát természetesen volt, hogy nem csak a pályán várták őket, hanem a mérkőzés után is megvendégelték a dömsödieket –, vasárnap pedig a Kelebia érkezett. Nagy volt a sürgés-forgás a próbafülkénél, ahol a gazdára váró góllövő cipőt tárolják, ugyanis mind a két napon nyolcszor is betalált Szrenkó István csapata. A Dömsöd ellen a viharos idő sem volt akadálya annak, hogy rúgja a gólokat a hazai gárda. Bajusz Patrik kétszer is betalált, a további gólokat Boldizsár Csaba, Szabó Zsolt, Kerekes Márk, Márki Bence, Szabó Ákos és Bányai Máté jegyezték. A Bács-Kiskun vármegyei másodosztályú bajnokságban szereplő Kelebia ellenében a hazaiak újra nyolcszor köszöntek be, Palla Lajos háromszor is, de szerzett gólt Németh Tamás, Molnár Edvárd, Boldizsár Csaba, Szabó Zsolt és Bányai Máté is.

E héten, szombaton a Bölcskét fogadják az akasztóiak, 13 órai kezdettel, február 18-án és 25-én pedig a szomszédvár, a vármegyei másodosztályú bajnokságban második helyen álló Solt lesz az ellenfél, hogy egy hétre rá, március 5-én aztán már bajnokit vívjanak az akasztóiak, hazai pályán, a Jánoshalma ellen. Akasztón alighanem azt se bánnák, ha addig egy susztert is fel kellene keresni annak okán, hogy több példányban lenne szükség a góllövő cipellőre.