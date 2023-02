Fej-fej mellett haladt a mérkőzés elején a két csapat, majd Baserio pontjaival meglépett 10:7-re a Kecskemét, Gebhardt Norbert támadásával és Novoselov sáncával feljött egy pontra az ellenfél, majd sorozatban szerzett hét pontot a KRC, amit a Kistext már nem tudott behozni (25-17). A folytatásban is megmaradt a lendület, 12:6-os állás után azonban hibát-hibára halmozott a hazai csapat és a Kistext visszajött a meccsbe (13:12). Ekkor időt kért Nagy József vezetőedző, sikerült is rendet tenni a fejekben, a KRC 18:13-ra lépett meg ismét, végül 25:15-el zárult a játszma. A harmadik szettben Farkas pontjai és Boldizsár ász nyitását követően 5:2-re vezetett Nagy József gárdája, két-három pontnál nem is engedték közelebb ellenfelüket. 8:5 után Kecskeméti vette vállára csapatát (13:7), a Kistext a folytatásban is futott az eredmény után, bár 20:12 után még tudott kapaszkodni, végül 25:17-re nyerte a szettet a Kecskemét, 3:0-ra pedig a mérkőzést.

Nagy József: ‒ Végig koncentráltan játszottunk, sikerült is véghez vinni az eltervezetteket. Ezen a mérkőzésen a fiataloké volt a főszerep, próbáltam pihenőt adni azoknak a játékosoknak, akik a szezon nagy részét végig játszották. A szurkolók sok szép megmozdulást láthattak a fiataljainktól.

Tamás Zoltán: ‒ Nem tudtuk, hogy milyen kezdővel fog felállni a Kecskemét, történtek változások a csapatban, de ügyesen megoldották a fiatal játékosok. Jó csapategységet alkottak, nálunk ez most hiányzott. Sodródtunk az eseményekkel, a harmadik szettben az időkérés után úgy tűnt, visszajöhetünk a meccsbe, de ahogy ellenállásba ütköztünk elkopott a lendület.

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 3:5, 10:7, 12:11, 18:12, 21:14. 2. játszma: 3:1, 8:4, 12:6, 13:12, 18:13, 21:15. 3. játszma: 5:2, 10:5, 15:10, 19:12, 23:15.

KECSKEMÉTI RC–KISTEXT JP AUTO 3:0 (17, 15, 17,)

Kecskemét. 100 néző. V: Sík, Horváth.

KECSKEMÉT: Baserio 5, Keen 3, KECSKEMÉTI 14, Boldizsár 8, VARGA 16, Farkas 11. Csere: Török Zs. (liberó), Bogdán 1, Balla, Kiss B. 3, Szabó M. 2. Edző: Nagy József

KISTEXT: Kocsondi 3, Óhidi, Gebhardt N. 6, NOVOSELOV 10, FAZEKAS B. 10, Jovan 5. Csere: Lassu (liberó), Báder, Tarr 1. Edző: Tamás Zoltán