A magyar válogatott csütörtökön Litvániában lép pályára, majd a bosnyákok ellen zárja hazai pályán vasárnap a sorozatot. A még kijutást érő harmadik hely kapcsán sokféle számolgatás alapján lehet eljutni, ám az biztos, hogy két győzelemmel lenne erre legnagyobb esély, ehhez viszont Montenegrónak is buknia kellene.

Az eseményt Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke nyitotta meg, aki elmondta, nagyon büszkék arra, hogy ilyen messzire eljutott a csapat, és az külön öröm, hogy már nyárra is megvan a következő nagy feladat, az olimpiai selejtezőtorna.

– Ott voltunk az Európa-bajnokságon, a világbajnoki selejtezőkön pedig helyt álltunk, akármi is lesz az utolsó két meccs eredménye. Az, hogy a FIBA 15. helyen rangsorol minket, azt mutatja, hogy nemcsak mi látjuk magunkat jobbnak, hanem nemzetközi szinten is úgy gondolják, fejlődtünk. Az olimpiai előselejtező kiharcolása is bizonyíték arra, hogy a jó irányba haladunk. Nagy gratuláció jár a csapatnak és a szövetségi kapitánynak is, mert nem kis munka van abban, hogy ilyen szintre jutottunk – mondta Szalay Ferenc.

A csapat játékosa, Eilingsfeld János szerint noha nagyon nehéz feladat nyerni Litvániában, más út nem létezik számukra, meg kell próbálniuk a lehetetlent is. Ugyan a hazaiak NBA játékosok nélkül lépnek majd pályára, de ettől nem képvisel rosszabb erőt az ellenfél.

– Óriási dolognak tartom, hogy van még esélyünk kijutni a világbajnokságra, ez már önmagában előrelépés. Nagyon kemény két mérkőzés vár ránk, de saját magunkra koncentrálunk, szeretnénk kihozni magunkból a maximumot. Lesznek hiányzóink, de fel vagyunk készülve erre is.

Egyelőre csak a litvániai mérkőzésre koncentrálunk, ott kell mindenképpen nyerni.

Ez úgysem lesz egyszerű, hogy a tengerentúli légiósaik hiányoznak, hiszen így is klasszisaik vannak. A versenyben maradásunkhoz első lépésként le kell viszont győzni őket, amihez persze kell a montenegróiak veresége is. Szeretnénk tiszta lelkiismerettel lejönni a pályáról – mondta Eillingsfeld János, a válogatott játékosa.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány zárásként hozzátette, nagyon büszke már most is a csapatára, szeretnék méltó módon, szépen lezárni ezt a selejtezőt.

– Tulajdonképpen mindent elmondtak előttem, amit el lehetett, így én csak annyit tennék hozzá, hogy már most nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen a nyári olimpiai selejtezőn is ott leszünk, ez volt a fő célunk. Eddig is a maximumura törekedtünk, azt igyekeztük is mindig kihozni magunkból, 11 éve vagyok kapitány, azóta sosem vallottunk szégyent. Szeretnénk ezzel a két mérkőzéssel szépen lezárni ezt a sorozat, az már csak ráadás, hogy még van esélyünk kijutni is – mondta Ivkovics Sztojan, a válogatott szövetségi kapitánya.