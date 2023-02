Tóth Norbert (KTE-Piroska Szörp): – Azt kaptuk ettől a meccstől, amit vártunk. Nagyon kemény csata volt, amelyből a végén mi jöttünk ki jobban. A második félidő első öt percében volt egy rövidzárlatunk, de erre remekül reagáltunk és pár perc alatt megfordítottuk a találkozót. Az elmúlt időszakban többször is hibáztunk alapvető játékhelyzetekben, de ma ezeknek a hibáknak a számát le tudtuk redukálni. A helyzetkihasználással is sokszor hadilábon álltunk, ám ezúttal ebben is felülmúltuk ellenfelünket. Összességében kijelenthetem, hogy megérdemelten tartottuk itthon ezt a rendkívül fontos két pontot. Bízom benne, hogy most átszakadt egy gát, és ezzel a lendülettel tudunk belemenni a következő mérkőzéseinkbe is.

KTE-Piroska Szörp – Csépe Salgótarjáni SKC 32 – 27 (16 – 16)

Kecskemét. Vezette: Csányi, Gadányi

A KTE gólszerzői: Szakály 6 (1), Horváth A. 6 (1), Szeverényi 4, Horváth B. 3, Csuzi 4, Papp 2, Aleksza 2, Deák 1, Bálint 1, Forgács 1, Bózsa 1, Kalmár 1.

Kiállítások: 12 perc, ill. 16 perc Hétméteresek: 5/3, ill. 4/4