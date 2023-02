Faldum Gábor olimpikon triatlonista a 2022-es évet féltávokkal kezdte, amelyeken az ironman versenyek megkövetelte adag – 3800 méter úszás, 180 kilométer kerékpár, 42 km futás – a fele volt a feladat. Ez ugyanakkor nagyjából duplája az olimpiai távnak. Faldum Gábor úgy érezte, hogy az olimpiai táv mellé más irányba is el kell indulnia, hogy megnézze, hogy viselkedik a teste.

– Év elején kicsit más edzések voltak, más versenyeket próbáltam beiktatni. Nagy stresszt jelent a verseny, de még mindig élvezem. Ez nem kopott az évek alatt. A 2022-es évben annyit változtattunk, hogy féltávokkal kezdtem el. Azt vettem észre, hogy ha versenyzek, sokkal könnyebb fenntartani a motivációmat az edzésekre. Régen olyan rendszer volt, hogy félévig alapozás volt, utána felhozó versenyekre neveztem, és körülbelül negyedévet versenyeztünk. Ez a rendszer működött tíz, tizenöt évvel ezelőtt. Most ez úgy néz ki, hogy én már márciusban versenyeztem és november legvégén volt az utolsó versenyem. Igazából negyedév van az alapozásra s háromnegyed évet versenyzek. Teljesen megváltozott tehát számomra az év felépítése. Év elején két féltávon indutam, utána visszaálltam. Mivel Párizsra már kezdődött az olimpiai kvalifikáció, ezért előtte vissza kellett hoznia sebességet. Április közepétől már az olimpiai kvalifikáció állt a fókuszban – mondta Faldum Gábor.

Tavasszal Tenerifén és Lanzaroten készült edzőtáborban az évi versenyekre az olimpikon, ezt követően márciustól már Baján edzett.

– Nagyon szeretek itthon lenni és csak akkor voltam távol, amikor az edzőtábor miatt el kellett utaznom – jelentette ki. Két alkalommal három hétig tartottak az edzőtáborok és úgy emlékszik vissza, hogy nagyon jól alakult, a többi edzést már itthonról teljesítette.

Faldum Gábor két éve a Magyar Honvédségi állomány tagja. Az elmúlt évben Spanyolországban katonai világbajnokságon vett részt, ami szerinte nem sikerült olyan jól, tizedik helyen ért a célba. Akkor először rendeztek vegyes váltót, ahol magyar csapat ki tudott állni.

– Ez nagyon nagy szó. Olyan csapatok ellen versenyeztünk, akik profiként vettek részt a viadalon. Brazíliának, akiket sikerült megvernünk, olyan csapata volt, amelyik a vb sorozatversenyeken dobogón végzettek, nekünk mégis, a csapategységnek köszönhetően – sikerült előttük, a harmadik helyen végeznünk.

A szezonban a 2022-es év második fele volt hangsúlyosabb. Köszönhető ez annak is, hogy a téli edzések kényelmetlenek a sok utazás miatt.

– Júniustól éreztem, hogy már megvan ez az év. Itthon a télben nem tudunk olyan gyors munkát végezni. Volt olyan tél, hogy rendszeresen jártam Pestre fedett pályára futni, de ez az ingázás nem kivitelezhető ebből a távolságból. Sajnos, legközelebb Budapesten van fedett pálya futásra. A szezon második fele hangsúlyosabb volt. Egész jól sikerült.

A francia Granprix versenyeken, a legerősebb bajnokságokon vettem részt, ahol a top tízben többször bejöttem.

Ott már látszódott, hogy alakul a forma, és a következő blokkban, a Karlovy-Vary-tól kezdve nagyon stabil eredményeket sikerült összehozni. Az úszás nem sikerült, de a futással a negyedik, ötödik hellyel végül a tizedik helyre zárkóztam fel. Utána Olaszországban VB futamon vettem részt, a tizedik lettem, de a top nyolcban futottam az első részben, utána megrogytam, de fontos pontokat jelentett az olimpiai kvalifikációban. Onnan mentem Dél-Koreába Világkupára ahol sikerült másodiknak végeznem, ennek azért is örültem, mert utoljára hét éve történt olyan, hogy sikerült Világkupán dobogón végeznem. Azóta azért eltelt jó pár év. Úgyhogy mondhatom, hogy jó szezon áll mögöttem. Ezt követően már csak egy verseny volt hátra, Abu-Dhabi, és az volt a tavalyi kivétel, az ugyanis borzasztóan sikerült. A formám jó volt, de a meleg miatt nem volt erőm. A 32 fokot sokkal többnek éreztem. Bár előtte Cipruson készülhettem, de sejtettem, hogy az kevés lesz nekem szokni a forróbb körülményeket, Cipruson ugyanis 18-22 C fok között edzettünk és onnan mentünk tovább 32 fokba.

Nekem mindig akkor sikerültek jól a versenyeim, amikor két hetet előtte sikerül az adott klímában eltöltöttem.

A hideget jól bírom, de a meleget nem, sajnos hosszabb időre van szükségem, tíz, tizenkét napra, hogy alkalmazkodjak és jól bírjam a viadalt. Ez meg is látszódott a versenyen. Az úszás lement, a kerékpáron zárkóztunk is, de azért ez nem az volt amit elvártam magamtól. Én kerékpáron fejlődtem a legnagyobbat az utóbbi időben, és azon a viadalon ott is nyomott voltam. Egyszóval kevés volt az öt nap, amit a verseny előtt ott tölthettem.

Ezzel zárult az év. Az idei évben kis pihenés, feltöltődés után két lábbal beleáll a versenyekbe. A bajai triatlonista jelenleg a harmadik helyen van a magyar rangsorban azok között, akik képesek lehetnek kvalifikálni magukat a Párizsi Olimpiára.

– Szeretnék újra féltávozni év elején. Nem lesz túl sok verseny az első félévben, de ami lesz, azt nagyon messze rendezik meg.

Abu-Dhabiban lenne az első március legelején, aztán következik Új Zéland, Ausztrália, ide tervez elmenni, majd következik a katonai vb és Japán. Yokohamában mindenképp szeretne indulni a kvalifikációs év végére, de tartani akarja azt a rendszert, ami tavaly volt hogy a szezon második felében keményen versenyezzen, nagyrészt az olimpiai kvalifikáció lesz a leghangsúlyosabb.