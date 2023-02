Korunk velejárója, hogy a fiatalok virtuális közösségekben élnek, a világhálón töltik szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat is főként az internetes közösségi oldalakon építik ki. Hogyan lehetséges azonban a virtuális térben megtanulni a hagyományos értelemben vett, emberközeli kapcsolatok kiépítését, működtetését és fenntartását? Ez utóbbira a sport kínál soha el nem évülő, mindenki számára elérhető alternatívákat. A felsőoktatás és a sportszakma hosszútávú víziójának a közös nevezője az, hogy folyton megújuló, az érdeklődést fenntartó működésével a különböző generációkra szabva személyes módon képes megszólítani széles társadalmi rétegeket.

Kecskemét városa, a kecskeméti felsőoktatás és a város kosárlabda, valamint futball sportélete történelmüknek talán legmotiváltabb, dinamikusan fejlődő időszakában van.

A kecskeméti Neumann János Egyetem, a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia és a KTE Kosárlabda Klub közös érdeke testileg, lelkileg és szellemileg egészséges, sportos fiatalok nevelése. E közös érdek mentén a három szervezet együttműködési megállapodást köt, hogy szoros összefogásban szolgálják a közvetlen utánpótlás nevelését és fejlesztését.

A Neumann János Egyetem a jövő biztosítását tartja szem előtt: pénzügyi támogatásával célja az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres sportolásra, megmérettetésekre ösztönzés, a szabadidősport gyakorlásának elősegítése 5 éves kortól egészen 21 éves korig. A közeli vízió célja pedig az, hogy az egyetemi kosárlabda országos bajnokság sorozatban saját csapattal nevezzen a kecskeméti Neumann.

Rohamosan fejlődő világunk, gazdaságunk működésébe hamarosan belép egy újabb, most felnövő generáció, amely az eddigiektől teljesen eltérő értékrenddel rendelkezik. Ők a mostani gyermekek, tanulók, akikből a holnap munkavállalói és vezetői kerülnek majd ki. Úgy tűnik, hogy ez a generáció már kevésbé kötődik a lakókörnyezetéhez, az alma materhez vagy a munkahelyhez. Mentalitásuk okán nehezebb megszólítani őket, szervezetbe integrálni. A mai döntéshozók felelőssége, hogy felkészüljünk a jövő generációjának megértésére. A Neumann János Egyetemért Alapítvány és az általa működtetett egyetem vezetése éppen e cél érdekében sajátos szervezetfejlesztési és oktatási lehetőséget lát a sportszervezetekkel való együttműködésben.

Az a focista vagy kosárlabdázó, aki a sportnak köszönhetően egyfajta értékrendre és gondolkodásmódra tesz szert, aki tudja, hogy az adott pillanatban miként lépjen pályára, magabiztosan játszik és kifejezésre juttatja tehetségét, gyorsabban, határozottabban érvényesül az élet más területein is, mint pályatársai. Az ilyen játékos más lehetőségeket lát. Olyan megoldásra törekszik, amelyet pályatársai nem feltétlen vesznek észre. Sportnyelven azt mondjuk „játékban van” vagy szlenget követve „flow”-ban van. Fontos kiemelni, hogy a fittség, az előrehaladási képesség vagy a sikerre való ítéltség valójában mentalitás kérdése és olyan fizikai tulajdonságoké, amelyek kifejlesztéséhez és fenntartásához elkötelezett munkára van szükség. Ezt a munkát tökéletesíti a Neumann János Egyetem, a KTE Kosárlabda Klub és a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia együttműködése és a szimbolikán túl a valóságban is kifejezi, hogy ha egy csapatnyi játékos hisz magában és ki akarja fejezni együttes képességeit, akkor megállíthatatlan erőt jelent. Rendíthetetlen energiára pedig szükség van a tehetséges és lokálpatrióta fiatalok helyben tartásában is.