Az elsőt szettet jól kezdte Nagy József csapata, hiszen 3–6-ra is vezettek a vendégek, időt azonban mégis a kecskeméti stábnak kellett kérnie, ugyanis 8–6-ra fordítottak a vendéglátók. Szoros csata alakult ki ezt követően, a játszma közepén azonban Magyar és Dávid pontjaival négy ponttal lépett el a címvédő, mely a kecskeméti időkérés ellenére Kovács pontjaival robogott tovább (19–12). A KRC próbált visszajönni, de erre nem volt már esélye, a PSE 25–18-ra húzta be az első játszmát.

A folytatásban maradt a hazai henger, 6–0-os rajtot vettek a hazaiak, és ezt az előnyt nem is engedték már ki a kezükből, alig 18 perc alatt 25–11-re intézték el az újabb partit. A harmadik etapot ugyan megint a KRC kezdte jobban, de 11–13-nál elfogyott a vendégek lendülete, a Pénzügyőr előbb fordított, majd nem is engedte már ki a kezéből a vezetést, így 25–18-as győzelmével a meccset és a továbbjutást is eldöntötte.

Pénzügyőr SE–Kecskeméti RC 3–0 (18, 11, 18)

Budapest, 120 néző. V: Jámbor T., Árpás K.

PÉNZÜGYŐR: Rása 8, Magyar 6, Kiss D. 3, Nascimento 10, Kovács Z. 16, Dávid Cs. 11. Csere: Feliciano (liberó), Tomanóczy 1, Majoros, Tordai. Edző: Jókay Zoltán

KECSKEMÉT: Farkas P. 3, Baserio 4, Keen 3, Fundora 5, Boldizsár 3, Argilagos 5. Csere: Gebhardt Á., Török (liberók), Kecskeméti 1, Balla, Kiss B., Varga P. 10. Edző: Nagy József

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:5, 8:6, 15:11, 19:12, 22:17. 2. játszma: 6:0, 12:5, 18:10, 23:11. 3. játszma: 5:8, 9:11, 13:13, 17:14, 23:17

Továbbjutott: a Pénzügyőr (6–2)