A Kecskeméti TE remekel a tavaszi szezonban is az NB I.-ben, és Szuhodovszki Soma különösen jó formában futballozik a lila-fehéreknél, hiszen két gólt is szerzett már. A KTE középpályása 2021 nyarán került Kecskemétre, három nagyon nehéz és megpróbáltatásokkal teli idény után. Utolsó dobásként fogta fel a kecskeméti lehetőséget, melybe nagyon sok munkát tett bele, és a szakmai stáb bizalmának és segítségének köszönhetően, élete formájában futballozik. Gyerekkori barátja és csapattársa, a magyar válogatott és az Union Berlin kiválósága, Schäfer András rendre gratulál neki, illetve jó tanácsokkal is igyekszik ellátni, "“Szuho” álma pedig az, hogy egyszer nemzeti színű mezben is újra együtt lépjenek pályára.