A Szabolcs-Szatmár vármegyei gárda stadionja még nincs kész, így a hazai mérkőzéseiket Balmazújvárosban játsszák. A találkozó érdekessége, hogy a hazaiak kispadján az a Visinka Ede ül, aki ezt megelőzően másfél évig a Tiszakécskét irányította, így gyakorlatilag mindent tud a vendégek játékosairól. Azt azonban nem, hogy milyen taktikát választott Klausz László a Tisza-parti kisváros vezetőedzője. A mérkőzést megelőzően mind a két mester úgy nyilatkozott, hogy szeretnék begyűjteni a három pontot. Ez azonban nem lehetséges, éppen ezért, mind a két fél részéről támadó futballra volt kilátás. A vendégeknél Horváth Zoltán és Kiprich Dávid is sérült, így rájuk nem számíthatott Klausz László.

A találkozó tapogatózó játékkal kezdődött. Az első szögletet a vendégek lőtték, és abból mindjárt gól is született. A 11. percben Vachtler lőtte be bal oldalról a labdát, Kiss Norbert középen jól érkezett és a fejéről a kapu közepébe vágódott 0–1. Öt perccel később Vachtler távoli lövése nem sokkal kerülte el a jobb alsó sarkot. A 20. percben Myke középen vitte fel a labdát, már bent járt a tizenhatoson belül, de hosszan szöktette magát, így Oláh fel tudott szabadítani. A 27. percben Pantovics az alapvonalig vitte le a labdát, amit be akart adni, de Antal elcsípte. A hazaiak gyors kontrákkal veszélyeztettek, de az utolsó pillanatokban rosszul passzoltak, vagy a tiszakécskei védők szabadítottak fel. A 42. percben Pekár az alapvonal közeléből, jobb oldalról végzett el szabadrúgást. A belőtt labdát Myke az ötös magaságából lőtte a hálóba 1–1. Az első félidő hosszabbításában Szokol ütközött Erdeivel, a hazai védőt hordágyon kellett levinni a pályáról.

A második félidő elején Pekár távoli lövését védte Antal. A másik oldalon Pongrácz lövése ment el a bal alsó kapufa mellett. A 60. percben Myke lövését hárította Antal. A 76. percben bal oldali beadás után Zamostny fejjel csúsztatott, Fejér bravúrral tolta szögletre a bal alsó sarokba tartó labdát. Egy perccel később Gresó mutatott be nagy szólót, aminek a vége szöglet lett. A 81. percben Biben jobb oldali beadása után Zamostnyt teljesen üresen hagyták a védők a tizenhatoson belül, megnézte a bal alsó sarkot, és oda fejelt 1–2. A tiszakécskei csatár az őszi mérkőzésen és most is betalált egykori csapata kapujába, és ez mind a két alkalommal győzelmet jelentett. A mérkőzés hajrájában a hazaiak mindent megtettek annak érdekében, hogy egyenlíteni tudjanak, de nem sikerült nekik.

A teljes játékidőt nézve a Nyíregyháza többet támadott, főleg a második játékrészben, mint a Tiszakécske. Gyors kontrákra alapoztak, de az akciójukat nem tudták gólra váltani, csak egy pontrúgásból sikerült hálóba találniuk. A vendégek jól védekeztek, nem adták fel, hogy gólt szerezzenek, és a találkozó végén sikerült is nekik betalálniuk. A Tiszakécske idei első győzelmét szerezte, míg a Nyíregyháza először veszített. A Tisza-partiak ezzel feljöttek a kilencedik helyre a tabellán.

– Két hasonló képességi csapat játszott egymás ellen, amit a tabellán elfoglalt helyük is mutat. Most egy kicsit deffenzíven játszottunk, de meg voltak az átmenetek. Volt néhány jó beadásunk, amivel nagyon jól sáfárkodtunk. Kiss Norbi és Zamostny is nagyon szép gólt fejelt. A csapat támadó része nagyon jól működött, alapjában véve a védekezés is, de megint egy olyan pontrúgásból kaptunk gólt, amit az edzéseken gyakorlunk. Még minden területen fejlődni kell a csapatnak ahhoz, hogy huzamosabb ideig ott tudjunk tartózkodni az első tíz hely valamelyikén, értékelte csapata teljesítményét Klausz László.

Nyíregyháza Spartacus FC–Tiszakécskei LC 1–2 (1–1)

Balmazújváros, 250 néző, vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Márkus Péter).

Nyíregyháza: Fejér – Farkas B. (Pataki 46.), Szokol (Csősz 46.), Deutsch, Nagy B., Sigér (Papucsek 88.), Pekár, Pantovic (Adamcsek 72.), Szerető, Gresó, Myke (Novák 64.). Vezetőedző: Visinka Ede

Tiszakécske: Antal B. – Oláh M. (Gyurján 80.), Végső, Máté Zs., Farkas N., Vachtler (Geiger 59.), Balázs B., Biben, Pongrácz (Zamostny 67.), Kiss N., Erdei. Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Myke a 42. illetve Kiss N. a 11. Zamostny 81.