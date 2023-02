Szombaton, a napfelkeltével kezdetét vette az idei Fuss egy napot! sorozat. Az előrejelzések előzőleg az időjárást illetően nem voltak biztatóak. Beválni látszottak a jóslatok: szombat reggel komor felhők gyülekeztek az égen, melyek nem akartak oszlani, így a hat órás futók nagyon borult időben indultak neki a versenynek. Az időjárás később nem akart javulni, sőt az eső is elkezdett esni. Talán az eső, talán a hirtelen jött hideg riasztotta el a Domb-futás résztvevőit, de ezúttal csak a legelszántabbak vágtak neki a távnak. Az ultrafutókra azért ha a végén is, és csak egy kis időre is, de azért mégis rámosolygott a nap.

A változatos versenyt a nőknél Kádár Kitti nyerte (68, 490 méter), míg a férfiaknál Szabó Csaba lett az első (73, 465 méter). A közösségi futás résztvevőjeként a Lánchíd utcai iskola csapata 3 óra alatt 30, 215 métert teljesített.

A következő negyednap teljesítésére május 13-án kerül sor.