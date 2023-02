Több hónap szünet után újra tétmérkőzéseket rendeznek az NB II.-ben, ahol szoros összecsapásokat rendeztek már az őszi szezonban is. A legkiemelkedőbb teljesítményt eddig a Mizse KC férfi együttese nyújtotta, mely azok után, hogy tavaly egyetlen döntetlen mellett csupa győzelemmel nyert bajnoki címet, idén még nem hullajtott el egyetlen pontot sem. A Mizse KC mind a a 11 meccsét behúzta, így négy ponttal előzi meg a második helyen álló Csepelt. A nyitányon hazai környezetben bizonyíthat a Lajosmizse, a negyedik Dunaharaszti lesz az ellenfél.

Rögtön egy megyei rangadóval kezd szintén a déli csoportban a Kecskeméti TE U23 és a Kiskunmajsa, ezúttal utóbbi otthonában. A KTE fiataljai a kilencedik, míg a hazaiak az ötödik helyen teleltek.

A dél-nyugati csoportban alighanem egy sikeresebb tavaszban bíznak Kiskőrösön, hiszen a KSK csupán három pontot szedett össze ősszel. A nyitányon a közvetlen rivális Nagyatád otthonába látogatnak a kiskőrösiek, akiknek nagy szüksége lenne a pontokra.

A Kalocsai KC felemás őszön van túl, nagy skalpok mellett elkerülhető vereségek is jellemezték az együttes szereplését, így a hetedik helyről várják a folytatást, melyre a NEKA U23 otthonában kerül sor a bajnoki nyitányon.

A nőknél a dél-keleti csoportban szereplő Bácsalmási PVSE, illetve a Mizse KC-ra érdemes figyelni továbbra is, hiszen szerencsés esetben akár mindkét együttes éremmel fejezheti be a bajnokságot. A PVSE már az előző bajnokságban is ezüstérmes lett, és erre most is minden esélye megvan, a csoportot a PC Trade Szeged vezeti, mely csak egyszer játszott döntetlent tíz győzelme mellett. A Bácsalmás öt ponttal lemaradva a harmadik, míg a Mizse KC héttel kevesebbet gyűjtve a negyedik a tabellán. A bácsalmásiak az utolsó előtti Mezőtúr otthonában esélyesnek is számítanak a pontok begyűjtésére, míg a Lajosmizse rögtön egy rangadóval kezd, hiszen a dobogó második fokán álló ENUSE vendége lesz.

Folytatódnak a megyei I. osztályú bajnokságok is, sőt, a nőknél egy mérkőzést már le is játszottak, a Kiskunmajsa 21–18-ra nyert Kiskőrösön. Pénteken a Tisza Volán és a Soltvadkert csap még össze. A férfiaknál is megrendeztek már egy bajnokit, ezen a Kalocsa 24–19-es sikert aratott Tiszakécskén a Balogh Tészta TVSE ellen. A Tisza-partiak dupláznak majd, hiszen szombaton 18 órakor a Kiskunhalasi UKSC-t fogadják majd, másik találkozót még nem rendeznek ezúttal a férfi bajnokságban.

Férfi NB II. déli csoport:

Február 18. (szombat): Mizse KC–Dunaharaszti MTK 18 óra, Kiskunmajsai KC–Kecskeméti TE U23 18 óra

Férfi NB II. dél-nyugati csoport:

Február 18. (szombat): Rinyamenti KC SE Nagyatád–Kiskőrösi KSK 18 óra

Február 19. (vasárnap): NEKA U23–Kalocsai KC 17 óra

Női NB II. déli csoport:

Február 18. (szombat): Mezőtúri AFC-Syngenta–Bácsalmási PVSE 18 óra

Február 19. (vasárnap): ENUSE–Mizse KC 16 óra