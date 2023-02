– Gratulálok a csapatomnak, mert úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy terveztük – értékelt érthetően elégedetten Milos Konakov, a hazaiak vezetőedzője. – Remek energiával játszottunk. Volt néhány rossz döntésünk, de ez előfordul, összességében szedtünk 51 lepattanót és 22 gólpasszt osztottunk ki, tehát jól ment a játék. Ráadásul remek hangulatban is játszottunk, köszönöm a szurkolóknak, hogy ennyien biztattak minket. Most van egy hetünk, készülünk az előttünk álló feladatra.

– Először is gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek, továbbá szeretnék boldog születésnapot kívánni Milosnak – gratulált és fejezte ki jókívánságát a hazaiak mestere irányába a kecskeméti vezetőedző, Forray Gábor. – Sajnos mi a buszban ragadtunk, nagyon lagymatagon kezdtük el a meccset, ami el is döntötte a találkozó sorsát. Ahogy mentünk előre a meccsben és láttam, hogy nem tudunk közelebb férkőzni, a szerdai meccset helyeztem prioritásba, és próbáltam úgy forgatni a csapatot, hogy mindenki megfelelő időt legyen a pályán. Igyekeztem a fiataloknak is több esélyt adni, mert úgy érzem, hogy a mi csapatunk nem a pillanatnyi célt hajszolja, hanem lépésről-lépésre építkezünk.

Az akadémistáknak ez egy nagy élmény, és fejlődési lehetőség volt, hogy a címvédő otthonában pályára léphetnek, ebbe benne van egy nagyobb vereség. Most készülünk a szerdai összecsapásra.

–Nagyon jó ritmusban kezdtünk és igazából az ellenfél 5-6 percig nem is tudott pontot szerezni – utalt a remek hazai kezdésre Verasztó Péter, a hazaiak játékosa. – Fontos volt, hogy így kezdjünk, mert így magabiztosabb volt a folytatás. Voltak hibáink, amiket a jövő hétre szeretnénk kijavítani, úgyhogy hétfőn már az újabb bajnoki lebeg a szemünk előtt.

– Gratulálok a Falconak, nem volt kérdés a győzelmük – nyilatkozta a kecskemétiek játékosa, Kemal Karahodzic. – Sajnos mi lassan kezdtünk és ők ezt kihasználták, nem adtak esélyt. Úgy érzem, ha az Alba, illetve a Szolnok elleni formánkat hozzuk, akkor majd a következő fordulóban lehet esélyünk a Honvéd ellen.