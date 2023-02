Zajlik az élet a vármegyei első osztályú bajnoki rajtra készülő Jánoshalma háza táján. A keretben a télen túlságosan sok változás nem volt, edzések és felkészülési mérkőzések viszont annál inkább. Most, egy héttel a bajnoki rajt előtt azonban bejelentettek a jánoshalmiak egy új igazolást, Kisa Péter ugyanis az őszi idény végén a bajnokságban a második helyen záró, Fenyvesi Ferenc edző vezette Jánoshalmi FC-nál folytatja, illetve kezdi újra a pályafutását.

A harminchat éves játékos, aki a hivatalosan jegyzett 233 felnőtt mérkőzésén 156 gólt szerzett, megfordult már Tompán, Kiskunhalason, Ásotthalomon, Mélykúton, majd a pályafutása – eddig úgy festett – záró szakaszában Baján és Soltvadkerten is, de az a csapat, amelyhez minden, a vármegyei foci iránt érdeklődő automatikusan köti őt, az Jánoshalma.

– A 2021-es év végén éreztem úgy, hogy elég volt a felnőtt fociból, akkor a Soltvadkert játékosaként döntöttem úgy, hogy abbahagyom.

– tekintett vissza a közelmúltra a játékos.

– Ugyanakkor mostanában egyre inkább éreztem, hogy hiányzik a mozgás, és hogy konkrétabb legyek, a foci, így aztán a felkészülés során bejelentkeztem a vezetőségnél, hogy egy-két edzésen vagy előkészületi mérkőzésen is szívesen kipróbálnám magam.

Ennek nem volt akadálya. Persze nem biztos, hogy bárki, aki bekopogna a JFC öltözőjébe azzal, hogy szívesen felvenné a szerelést és beállna, azonnal belépést kapna az öltözőbe és lehetőséget a pályán, egy Kisa Péternek alighanem még ötven évesen is szó nélkül kiadnák Jánoshalmán a szerelést. Az 50 éves kísérlet persze még odébb van, a játékos harminchat éves, tehát minden bizonnyal tud még segíteni a csapatnak.

– Kipróbáltam magam, jólesett, és rendkívül szimpatikus volt a társaság is, a csapattársak.

Meglepően fiatal átlagéletkorú ez a jelenlegi Jánoshalma, élmény volt ezekkel az ifjakkal együtt focizni, így aztán úgy döntöttem, hogy folytatom. Azzal, hogy fizikailag van pótolnivalóm, miután remek kondival rendelkezik az egész társaság, biztos vagyok, de arról is meg vagyok győződve, hogy a rutinommal tudom segíteni ezt a lelkes brigádot. Egyébként nem teljesen váratlanul kopogtam én be az öltözőbe, hiszen Renner Tibor, az egyesület elnökségi tagja rendre jelezte, hogy még mindig számítana rám. Renner Tiborral egyébként nagyszerű kapcsolatban vagyok, büszkén mondhatom, hogy nem csak sport-, hanem magánemberként is jó viszonyban vagyunk. Akárcsak a jelenlegi edzővel, Fenyvesi Ferenccel. Annak idején, amikor visszatértem Bács-Kiskun megyébe és Tompára igazoltam, azonnal csapattársak lettünk, és ott vált nem is csak a barátommá, hanem egyenesen a példaképemmé, és azóta is az. Remélem, hogy sikerül visszaigazolnom a belém vetett bizalmukat – jelentette ki Kisa Péter.