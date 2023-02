Hamar magához ragadta az irányítást a hazai alakulat, a 6. percben már 4–1-re vezettek a veszprémiek, ám Szeverényi, Horváth A. és Papp góljaival egyenlíteni tudott a Kecskemét, 4–4. Két perc gólcsend után az akadémisták elkapták a fonalat, újra háromgólos előnybe kerültek, 7–4-re hőztak el, és a folytatásban is hasonló maradt a meccs képe. A KTE felzárkózott, majd a BFKA-Veszprém rendre ellépett két-három góllal. Hidegzuhanyként érte a vendégeket, hogy néhány perccel az első felvonás vége előtt Kalmár Dániel a földön maradt, az első hírek szerint a térde komolyabban megsérült, és a játékos hosszabb pihenőre kényszerül. Ennek ellenére a 26. percben ismét egyenlő volt az állás (11–11), és úgy tűnt, hogy a szünetre is egál marad az eredményjelzőn, végül egy szemfüles találattal a félidő utolsó pillanatában került ismét fölénybe a Veszprém, 14–13 lett az első játékrész eredménye.

A szünetben mintha a Kecskemét maradt volna tovább az öltözőben, újra háromgólos előnybe került a BFKA (16–13), de a vendégek ezúttal sem engedték messzire a hazai alakulatot. feljöttek 17–16-ra. Ezután rendre emberhátrányba került a KTE, ráadásul a hibák számát sem tudta lejjebb szorítani a vendégcsapat, törvényszerű volt, hogy megint nagyobb különbséget tud kiépíteni a Veszprém. Az 50. percben volt először négygólos előnyben az akadémiai csapat, 23–19-nél Tóth Norbert magához is intette fiait, de a Kecskemétnek továbbra is akadtak gondjai a góllövéssel, ráadásul ahogy fáradt a csapat, megnőtt az eladott labdák száma is, így tovább hízott a különbség a két csapat között, és végül 28–23 arányban győztek a bakonyi legények.

–Tudtuk, hogy fiatal, gyors és harcias kézilabdát játszó ellenfélhez utazunk – értékelt Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – Felvettük velük a versenyt, és az 50. percig pariban voltunk. Kalmár Dani sajnálatos sérülése azt eredményezte, hogy kilenc mezőnyjátékosom maradt, ebből három beálló, tehát nagyon kevesen maradtunk, ez felőrölte az energiánkat. Ez a sérülés volt a fordulópont, ma nem lehet a srácokra egyetlen rossz szavam sem. Nem lesz egyszerű számunkra a szezon hátralévő része, de tesszük a dolgunkat.

BFKA-Veszprém – KTE-Piroska Szörp 28–23 (14–13)

Veszprém Aréna, vezette: Gulybán, Juhász

A KTE gólszerzői: Szakály 6 (1), Csuzi 1, Papp I. 3, Horváth A. 6, Horváth B. 1, Szeverényi 2, Aleksza 1, Hunyadi 2, Deák 1.

A Veszprém gólszerzői: Horváth M. 6, Jajic 4, Pintér 4, Janowszky 3, Czabula 2, Szabó T. 2, Bene 2, Almásy 2, Tóth I. 1, Végh 1, Bőti 1.

Hétméteresek: 6/5 ill 3/1

Kiállítások: 10 perc ill. 8 perc