Az első szettben sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, hazai oldalon Fundora kezdte el nagy tempóban gyártani a pontokat, míg a háló másik oldalán Hernandez, Bögöly és Baróti is jó napot fogott ki. 16–16 után a Kecskemét került előnybe, és ezt nem is engedte már ki a kezéből (25–22).

A második szett elején korán előnybe került a Kaposvár, és ezt folyamatosan növelte is, 8–13-nál már érezhető volt, hogy ezt nem engedi ki a kezéből a vendég együttes. A különbség meg is maradt a végéig, 20–25-ös sikerrel egyenlítettek a somogyiak. A harmadik partiban sem változott a mérkőzés képe, nagyob magabiztosan játszott a Kaposvár, nyolc ponttal is elléptek Hernandezék, s végül 17–25-re ismét jobbnak bizonyultak.

Az életben maradásért küzdött ezután a KRC, és ezt nem is csinálták rosszul a hírös városiak, végig kiegyenlített volt a küzdelem. 22–22-vel értek a hajrához a csapatok, de Fundora három nagyon fontos pontot is magára vállalt, így 25–23-ra nyerte a szettet a Kecskemét.

A mindent eldöntő ötödik játszmában a maximumot adták ki magukból a csapatok, és úgy tűnt, a Kecskemét fordítani tud, hiszen 12–9-re is vezettek már a vendéglátók.

A Kaposvárban azonban volt még tartalék, Bögöly vezetésével felálltak és 13–15-re húzták be a szettet, ezzel a meccset is.

Kecskeméti RC–FINO Kaposvár 3–2 (–22, 20, 17, –23, 13)

Kecskemét, Vezette: Szarka, Adler

KRC: Boldizsár 5, Baserio 13, Fundora 21, Keen 2, Farkas P. 10, Varga P. 14. Csere: Kiss, Török, Bogdán, Kecskeméti 2, Gebhardt. Vezetőedző: Nagy József

Kaposvár: Iván B. 9, Hernandez 22, Bögöly 18, Lescay 9, Bartunek 6, Baróti 16. Csere: Hubicska, Tóth K., Bozóki. Vezetőedző: Slobodan PrakljacicNy. A.