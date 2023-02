A kecskeméti szurkolók szempontjából úgy alakult ez a mérkőzés, mint egy igazi, mesteri thriller, aki tehát péntek este kilátogatott a Messzi István sportcsarnokba, az szinte egy mozilátogatást is megspórolt magának. A mérkőzésének az első félideje egy egyre biztatóbb kecskeméti építkezésről szólt – ez a szakasz olyan volt, mint amikor a néző a moziban tájékozódik, megismeri a viszonyokat, lassan felsejlik előttem, hogy ki a jó és ki a rossz ebben a történetben. Aztán a film vége előtt, amikor már úgy nézett ki, hogy komolyabb infarktus nélkül megúszta a szórakozni vágyó a történetet, jött egy hideglelős csavar, hogy aztán az utolsó pillanatban mégiscsak győzzön a jó – ez esetben a kecskeméti szurkoló szemével a KTE-Piroska Szörp. Mert bár hírös városi drukker szemmel a képzelt filmszerepét tekintve a Százhalombatta volt a rossz, ez a battai csapat a pályán nagyon is jó, ezt meg ők igazolták.

A 3. percben már 0–2 állt az eredményjelzőn, a 6. percben viszont Horváth Bálint találatával már a hazai csapat vezetett. Egy rövid kéz a kézben ballagás után Horváth Bálint volt az, aki először növelte kettőre a hazaiak előnyét a 11. percben 6–4-re , majd a 19 perctől négy góllal is meglépett a KTE, és ezt az előnyt a félidő végére is megtartotta, Horváth Andor állította be a 15–11-es részeredményt. A 47. percben növelte először az előnyét öt gólra a hazai csapat, 26–21-es állás után azonban nem a happy endbe történő békés csordogálás történt, hanem kijött a hideglelés, feltámadt a Batta. Olyannyira, hogy az 57. percben ki is egyenlítettek. 29–29 után még 30-nál, majd 31-nél is találkoztak a felek, hogy aztán a végső szót Szeverényi Bence mondja ki a mérkőzés lefújása előtt 29 másodperccel, és mivel erre válasza már nem volt a nagyot küzdő Battának, Tóth Norbert együttese 32–31 arányban megnyerte a túlzás nélkül létfontosságúnak titulálható, és méltán horror filmmel felérő rangadót.

Kecskeméti TE-Piroska Szörp–Százhalombattai KTE 32–31 (15–11)

Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, vezette: Kovács Tibor, Mándli Balázs.

A KTE gólszerzői: Szakály 8, Horváth B. 6., Papp 5, Horváth A. 4, Szeverényi 4., Csuzi 2, Hunyadi 2, Bálint 1.

A Százhalombatta gólszerzői: Paizs 6, Mogyorósi 6, Félegyházi 5, Gálli 3, Fóti 3, Kerkovits 3, Kiss A. 2, Kővári 2, Gyurcsovics 1.

Hétméteresek: 3/3 illetve 4/2.

Kiállítások: 10 illetve 8 perc.