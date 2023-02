A Salgótarján jól kezdte a mérkőzést, az első negyed után már négy ponttal vezettek a vendégek, majd a második etapban átgázoltak tulajdonképpen a Nagykőrösön, ugyanis 12 pontot vertek a vendéglátókra ebben a tíz percben, így 30–46 volt a félidő. Pusztai Dávid együttese ezek után mindent egy lapra tett fel, igaz, a harmadik negyed végére csak négy egységet tudtak még lefaragni hátrányukból. Az utolsó játékrész azonban nagyon izgalmasra sikerült, Kovács Gergely triplájával már 71–73-ra is feljött az utolsó perchez érkezve a Sólymok, de hajrában végül volt még válasza a Salgótarjánnak, mely így 71–74-re nyert idegenben.

– Megint fájhat a szívünk, mert ugyanaz a forgatókönyv zajlott le, ami ránk jellemző. Elengedtük az ellenfelet az elején, majd hősi halált haltunk, ez visszatérő dolog. Az első és a második félidőt kellene megfordítani, akkor ezeket az egylabdás meccseket alighanem megnyernénk. A csalódottság mellet azonban most konstruktívnak kell lennünk. Akadtak pozitívumok, akár egész negyedek is, ebbe kell most kapaszkodnunk – értékelt Pusztai Dávid, a Nagykőrös trénere.

Nagykőrösi Sólymok–Salgótarján 71–75 (22–26, 8–20, 17–13, 24–16)

Nagykőrös. Vezette: Varga-Záray, Nepp, Drenyovszki

Nagykőrös: Kovács G. 13/12, Fehér P. 8/3, Timkó 12, Kocsis 4, Lakosa 6. Csere: Váits 16/6, Filep 6, Vámos, Molnár 3/3, Kovács B. 3/3, Kónya, Molnár. Vezetőedző: Pusztai Dávid

Salgótarján: Herendic 7, Vas-Telpán 14/12, Hargitai 9/3, Takács 13/3, Dragasevic 17/6. Csere: Molnár 4, Kocsis Z. 2, Geiger 8/6, Monye M. 1, Monye J., Kuttor, Cserényi. Vezetőedző: Dániel Péter