Kecskeméti szempontból remekül indult a találkozó, hiszen 25:22 arányban behúzták azt a kecskeméti lányok. A mérkőzés folytatása továbbra is szoros játszmákat hozott, viszont mindegyiket a hírös városiaknál rutinosabb és tapasztaltabb játékosokat felvonultató vendégek nyerték, így 3-1 arányban igazolták a papírformát.

– Az első szettet agilisan kezdtük, jól is nyitottunk – értékelt a kecskemétiek vezetőedzője, Erki Milán. – A fogadásunk abban a játékrészben is akadozott egy kicsit, a meccs azon szakaszában ez azonban még nem volt vészes. A mezőnyben is jól játszottunk, így meg is tudtunk lépni a Szolnoktól, és sikerült is behúzunk azt a játszmát. A probléma az volt, hogy az első játszma adta lendületet nem tudtuk kihasználni, és a második játékrészt remegő kézzel, rossz nyitásfogadásokkal kezdtük. Ez sajnos aztán végigkísérte az egész meccset. Összességében a vereség dacára is elégedett vagyok a lányokkal. A Szolnok azért egy idősebb, tapasztaltabb játékosokból álló csapat, előttünk is állnak a tabellán, tehát nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk, ahogy azt is, hogy ők az esélyesei a találkozónak. Annak örülünk, hogy sikerült szettet nyernünk ellenük, de a többi szettben is a csapategység is jó volt, és az egyéni képességeiket is megvillantották helyenként a lányaim, csak sajnos nem egyszerre. De mindig volt valaki, aki átvette a stafétabotot, kés képes volt pontokat gyártani, még ha nem is eleget összességében. Elkeseredve nem vagyunk, a tanulási folyamatnak ez is fontos része, hogy egy nálunknál erősebb csapat ellen hogyan kell játszani, ilyenkor lehet megtanulni igazán, hogy egy mérkőzésen nem lehet kiengedni egy percre sem, mert az azonnal megbosszulja magát.

A HÉP-Röpke a következő mérkőzését február 19-én, Debrecenben vívja, 17 órai kezdettel.

HÉP-Röpke SE–Szolnoki Sportcentrum 1–3 (25:22, 21:25, 18:25, 16:25)

Kecskemét, Kocsis Pál szakközépiskola, játékvezetők: Szabó Zsolt, Kiss Zoltán.

HÉP-Röpke: Bodnár, Lehoczki, Illés, Barabás, Kiss L. Libek: Szabó Cs., Baranyi. Csere: Peresztegi, Horváth Z., Sanchez. Vezetedző: Erki Milán.

Szolnok: Bagyinka, Berényi, Lőrincz, Molnár, Nagy D., Bárdos. Liberó: Retter. Csre: Barna, Nánai, Tóth A. Vezetőedző: Bodonyi Ákos.